A la búsqueda del voto joven: qué piensan los menores de 18 y qué impacto pueden tener en las PASO

Según un informe de la Cámara Nacional Electoral, 861.149 jóvenes estarán habilitados para votar por primera vez a nivel nacional. Casi el 2,5% del padrón estará compuesto por chicos entre 16 y 17 años, quienes podrán elegir abstenerse o no de ir a las urnas.

La mayoría de ellos están terminando el secundario, se informan a través de las redes sociales y tienen dudas sobre su futuro. PERFIL habló con cuatro jóvenes de diferentes partes del país y se les consultó sobre si irán a votar y por qué, si hablan de política con sus compañeros, cuáles son las preocupaciones que deberían atender los partidos políticos y como creen que viven la juventud estas elecciones.

Josefina Maidana, 16 años (José C Paz): “Voy a votar, no porque quiera o me entusiasme sino que (mis padres) quieren que sepa cómo es el tema para un futuro. Conozco a muchos de mi edad que van a votar pero con nadie hablamos de eso, para nosotros en algún punto el país se va a pique por la cantidad de poder que le dan a una sola persona que no tiene ni idea de lo que la empatía con las personas. Me gustaría que prestarán más atención a la seguridad y más apoyo estudiantil. Siento que los chicos de mi edad lo viven con desinterés, como un voto al cual lo van a silenciar como a muchos otros”.

Celeste Agüero, 17 años (San Rafael, Mendoza): “No sé si voy a votar porque no tengo mucha información de quienes son y eso, y como no es obligatorio, todavía no me preocupo mucho. Mis amigas no van a votar. Hablamos de vez en cuanto (de política) pero muy por encima. Me preocupa la pobreza. Veo con desinterés a los chicos en estas elecciones”.

Mariano Angulo, 17 años (General Rodríguez): “Este año no voy a votar porque no me siento listo ni con la suficiente información para tomar una decisión tan importante. No conozco a ninguna persona de mi edad que vaya a votar. En mi grupo de compañeros, no se toca ese tema, solo rara vez. Me gustaría que los partidos políticos se preocupen por los recursos de los estudiantes, por la falta de atención que sufren. A los amigos que tengo no les interesa mucho el tema de la política”.

Agustina Lagoria, 17 años (Villa Soldati): “Sí voy a votar, porque es algo nuevo para mí. No conozco compañeros que vayan a votar y tampoco hablo de política con ellos. Me gustaría que bajen los precios porque por culpa de eso, la gente sale a robar y no les alcanza para comer u otras necesidades. Yo creo que ahora más nunca hay más robo. No sabría decirte si veo desinterés o entusiasmo en mis compañeros, ya que con ellos nunca hablamos de eso”.

Elecciones.

La mirada de los especialistas sobre las PASO 2021

Ahora bien, ¿pueden sacar provecho los partidos políticos de esta situación para seducir a la también conocida ‘Generación Z’? ¿Su presencia en las redes sociales es suficiente para conectar a la juventud?

“La utilización de Filo News, Caja Negra (canal de contenidos de Youtube) donde estuvo Alberto Fernández, sin duda es el lugar donde se puede hablar, donde los jóvenes están consumiendo”, dice Nicolás Bertone, analista político en la consultora Zuban Córdoba y Asociados. Y continúa: “Pero no solo vale con estar en las redes, ver políticos haciendo Tik-Toks graciosos. No es solamente relajar el contenido, sino es darle un sentido que está necesitando el electorado juvenil”.

Entonces, ¿cómo deben comunicarse los políticos con una juventud desconectada o, aún peor, disconforme? En este punto, el psicólogo y analista político Gabriel Slavinsky señala que los dirigentes deben trabajar más en temáticas que les preocupen a este sector, como el cambio climático y la educación cívica, y no cometer el “error amateur” de solo convencerlo con un lenguaje cercano o con un baile gracioso en TikTok o Twitch. “El modo de conectar con los jóvenes es trabajar con ellos de modo habitual y sostenido, considerándolos, escuchándolos, pero fuera del período electoral y con la vocación de mejorar algún aspecto. Requiere de verdadero trabajo territorial y real. No es marketing y discurso solamente”, aseguró.

Elecciones.

Por su parte Bautista Guerra, analista en la consultora Poliarquía, subraya la mirada escéptica de los jóvenes sobre la política tradicional y su búsqueda en otras alternativas para impulsar demandas progresistas, inclinándose “hacia la acción directa y la protesta callejera”. Estos segmentos, afirma, “lejos de mostrar desinterés en la política, son los grupos sociales que más impulsan, a nivel regional y también en la Argentina, la agenda de defensa de derechos individuales y sociales”.

ES CP