“Acá no hay grietas”, dijo “El Chapa” Retegui al sumarse al Gobierno porteño

Luego de su exitoso paso como director técnico de los seleccionados nacionales de Hockey sobre césped, y de su incursión en la gestión pública como Concejal en San Fernando por el Frente para la Victoria (2015-2019), Carlos “El Chapa” Retegui asumió este jueves como Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación la hizo el propio Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante la visita que hicieron al Polideportivo de Parque Patricios, este jueves a la mañana.

“El deporte está por encima de las personas, eso es lo importante: llegar a todos lados para que la gente se vuelque a la vida saludable. Acá no hay grieta, acá hay compromiso”, afirmó el flamante funcionario porteño, ante la consulta por su pasado político, en declaraciones a Radio La Red, En este sentido, Retegui señaló que “no todo es blanco o negro en la vida. Hay grises, matices. Tengo amigos en los dos lados y eso no quiere decir que uno con respeto, con transparencia, con sinceridad no pueda colaborar o ayudar”. Siempre dije que en lo que pueda colaborar en el deporte para mi país voy a estar disponible”, agregó, tras su presentación, en la que también participaron el Jefe de Gabinete Felipe Miguel, y el senador Nacional, Martín Lousteau.

“El deporte es algo que une, tiene que ver con los valores de solidaridad, de unión, de equipo. Vamos a articular y trabajar en conjunto con el conurbano, con los diferentes municipios”, declaró el ahora funcionario porteño.

Durante la recorrida por el polideportivo del sur de la Ciudad, Retegui dialogó con los profesores que allí se encontraban y tuvo tiempo de saludar a los chicos que asisten a la colonia de verano en la que realizan actividades recreativas, deportivas y culturales. Luego brindó sus primeras palabras como responsable de un cargo que estaba vacante desde hacía un año y medio: “Es un honor poder sumarme a un proyecto tan importante como es la nueva Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente trabajando y que lo hace de manera fantástica”.

“Hay una frase que se usa en el deporte que es ‘no dejar ningún detalle librado a la suerte’, y nosotros nos comprometemos con eso: tratar de planificar un proyecto de deporte a varios años que sea sustentable con el tiempo y que la Ciudad de Buenos Aires sea un ejemplo para el deporte de Latinoamérica”, afirmó. "Queremos la ciudadanía se vuelque a hacer cualquier deporte, porque el deporte está vinculado con la vida saludable, con los valores que nos inculcan los papás en nuestras casas y los maestros en las escuelas”, aseguró Retegui.

En su nueva función, Retegui estará a cargo de fomentar el deporte, impulsar un estilo de vida saludable, potenciar el desarrollo social y la inclusión por medio de iniciativas interministeriales. Además, diseñará políticas públicas con el fin de brindar el apoyo necesario a los deportistas de distintos niveles.

Con anterioridad, Rodríguez Larreta había señalado que “tenemos que promover el deporte, por eso es tan importante para nosotros que el Chapa se sume, que trabajemos en equipo, él es un abanderado del deporte argentino, un emblema y un ejemplo para muchísimas generaciones”.

“Estoy seguro que nos va a ayudar a dar un impulso ahora en esta nueva etapa, donde esperamos ir recuperando la vida normal, con todos los cuidados del caso”, agregó el Jefe de Gobierno. Quien a la vez, sostuvo que “cada chico o chica que está detrás de una pelota o hace un deporte, es un chico o chica que no está en la calle. El deporte es una de las principales herramientas de inclusión social”.

