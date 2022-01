La Ciudad de Buenos Aires adhiere al protocolo nacional para que contactos estrechos vacunados no se aíslen

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este jueves 13 de enero que adhiere al protocolo que anunció el Gobierno nacional que establece que los contactos estrechos de casos positivos de Covid-19 no deberán aislarse si son asintomáticos y tienen esquema de vacunación completo. La medida responde a un reclamo de las empresas ante el crecimiento de los positivos, que en los últimos días superan las seis cifras, lo que complicó el presentismo laboral.

En el marco de un acto en el que se presentó a Carlos "Chapa" Retegui como nuevo secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel afirmó: "En base a la decisión del Gobierno nacional de cambiar el protocolo para contactos estrechos, en la Ciudad vamos a adherir a esta definición y su implementación va a ser progresiva, incluyendo cada vez más actividades".

"Estamos terminando de definir esa progresividad y los detalles de su implementación y mañana Fernán Quirós va a terminar de dar detalles de esta implementación en su conferencia de prensa de Salud que habitualmente hace los viernes a la mañana", añadió en la conferencia de prensa, de la cual participaron también el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el senador Martín Lousteau.

Esta adhesión se ajusta a la medida determinada el pasado martes por el Consejo Federal de Salud, en donde se estableció que los contactos estrechos de casos positivos de coronavirus que no presenten síntomas y posean esquema de vacunación completo no tendrán que hacer aislamiento como antes.

Eliminan aislamiento obligatorio para contactos estrechos que tengan dos dosis

Las medidas implementadas por el Ministerio de Salud y COFESA

Eximidos de la realización de aislamiento obligatorio estricto: contactos estrechos de un caso de COVID-19 que tengan aplicada la dosis de refuerzo desde hace más de 14 días y no presenten síntomas compatibles a la mencionada enfermedad, siempre que se cumplan con las medidas de cuidado de manera estricta (uso adecuado de barbijo, ambientes ventilados), se realice automonitoreo diario de síntomas y se evite concurrir a eventos sociales o masivos por 10 días.

Personas con esquema inicial completado dentro de los cinco meses, o que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días que no tengan síntomas: podrán disminuir el aislamiento estricto para los contactos estrechos asintomáticos siempre que realicen un test diagnóstico entre el día tres y cinco; cuidados de manera estricta (usar barbijo en forma correcta y mantener ambientes ventilados); no concurrir a eventos sociales o masivos; y monitorear la aparición de síntomas diariamente.

Contacto estrecho asintomático sin vacunar o con esquema de vacunación incompleto, 10 días de aislamiento.

Larreta negó adhesión al asueto nacional de administración pública

En el mismo acto, el mandatario porteño destacó que no habrá adhesión en la Ciudad de Buenos Aires al decreto que se publicó hoy jueves con las firmas de Alberto Fernández y Juan Manzur, y que estipula que los empleados de la administración pública prestarán servicio de forma remota durante los días 13 y 14 de enero para "ahorrar energía".

"Tenemos a la mayoría de la gente abocada a la pandemia, en los centros de testeo, en la vacunación, tenemos toda la gente abocada a eso y eso es prioridad. No podemos decirle a la gente que no vaya a a trabajar. No le podemos aflojar. Nuestra prioridad está en el cuidado de la pandemia y estamos trabajando todos ahí", concluyó Rodríguez Larreta.

