Covid-19: evalúan considerar como casos positivos a los contactos estrechos con al menos un síntoma

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, informó que se está evaluando la posibilidad de considerar como casos positivos de coronavirus a los contactos estrechos que presenten al menos un síntoma. La medida busca ser un "cambio de paradigma" que permita descomprimir la tensión sobre los centros de testeo, atestados de personas en los últimos días ante la suba de contagios de Covid-19. También se debate el uso de autotest, una medida que ya tuvo una prueba piloto en Córdoba.

Unos 20.263 casos positivos de Covid-19 se registraron en las últimas 24 horas en Argentina, la cifra más alta desde el 6 de julio. En simultáneo, los centros de testeo en lugares como la Ciudad de Buenos Aires y a nivel provincial comenzaron repentinamente a llenarse. En territorio porteño detallaron que el promedio diario de testeos el 15 de diciembre fue de 15 mil y hoy supera los 26 mil, lo cual marca un aumento del 73,3% en solo 10 días. Como contexto, el movimiento por las fiestas y el comienzo de las vacaciones también generan un aumento del pedido por PCRs, además del crecimiento en los contagios.

Por ello, Vizzotti anunció este lunes 27 de diciembre en diálogo con El Destape Radio que la cartera de Salud está evaluando la posibilidad de considerar como casos positivos a los contactos estrechos que manifiesten al menos un síntoma de coronavirus, entre ellos 37,5 o más grados de fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria y congestión nasal.

La Ministra sostuvo entonces que se trataría de un "cambio de paradigma" que implicaría no hacerse el test para aliviar los centros de testeo y señaló respecto a los casos positivos que "como sucedió en las olas anteriores, más allá de ampliar la oferta de test y el acceso a los testeos, se puede confirmar por clínica".

Por otro lado, aseguró que se tendrán en cuenta los signos de "toda persona que haya recibido un esquema de vacunación completo contra Covid-19, y hayan pasado al menos 14 días desde la última dosis, o sea trabajador de salud, o resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada o sea personal esencial o resida en barrios populares o pueblos originarios, o sea contacto estrecho de caso confirmado de Covid-19, dentro de los últimos 14 días".

Sistema de salud

Respecto al aumento de casos y las internaciones, Vizzotti explicó hay una buena cobertura de vacunación "así que esperamos que este brote no se traduzca en una tensión del sistema de salud". Desde la cartera sanitaria indicaron que hay 820 personas internadas con Covid-19 en camas UTI con una ocupación a nivel país del 34,1% y 36,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

La titular del Ministerio de Salud también detalló que más del 70% de la población tiene el esquema de vacunación completo pero instó a seguir inmunizándose. Sobre la variante Ómicron, expresó que "los casos van a ser altos; si son Ómicron y son leves tenemos que trabajar en un nuevo paradigma".

"Ómicron se transmite muy rápido, incluso en espacios abiertos y en personas vacunadas. Que infecte personas vacunadas no quiere decir que las vacunas no sirvan, son muy leves los casos", subrayó. También habló de los casos contagiados en el mundo por la mutación que surgió en Sudáfrica y dijo que no genera casos graves como Delta "inclusive en aquellos que no estaban vacunados".

Autotest

Sumado a este cambio de paradigma al que se refirió Vizzotti, la cartera sanitaria también debate puertas adentro la posibilidad de implementar autotest para descomprimir los centros de testeo.

“Es una prioridad, sobre todo en este contexto, porque agiliza mucho el testeo y descomprime a las jurisdicciones”, dijeron fuentes sanitarias a TN, aclarando que todavía se está evaluando su aplicación.

En Córdoba se llevó adelante un prueba con 5 mil mientras que mostraron resultados "prometedores", según informaron desde la cartera sanitaria de la provincia. “En los próximos días, con habilitación de ANMAT, vamos a distribuirlos empezando por ciertos sectores que son fundamentales, como comercio, industrias, fábricas”, dijo el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo.

Todavía se discute de qué manera cargar en el sistema los casos positivos y cómo continuar con el seguimiento mediante PCR. "Una de las opciones es que se distribuya en las farmacias, pero no para hacerlo de modo domiciliario, sino que sea el farmacéutico quien cargue el resultado. Ya sea que lo haya realizado el profesional o la persona testeada. Así se puede garantizar la trazabilidad y no hay un sub registro que complique el seguimiento de los contactos estrechos”, dijeron desde el ejecutivo cordobés.

“La idea es que sea en las farmacias, pero aún resta determinar específicamente cómo sería la carga de los positivos. En las empresas podría quedar en manos de personal de Recursos Humanos, pero buscamos que no haya sub registro de casos y puede ser una variable si son domiciliarios”, concluyeron.

