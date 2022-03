Acuerdo con el FMI: habló la primera kirchnerista que votará en contra del Gobierno

En una sesión ya definida, el Senado debate el acuerdo con el FMI, y a diferencia de lo que pasó en Diputados van a haber cuatro oradores oficialistas que no acompañarán el proyecto del Gobierno y lo expresarán en el recinto. Esto fue confirmado hoy al mediodía en la reunión de bloque que encabezó José Mayans.

La primera en hacerlo fue la puntana Eugenia Catalfamo. Como ya anticipó PERFIL se espera que vote en contra. Su vínculo con Cristina Kirchner la distingue del sector oficialista que entiende que es un buen acuerdo.

“Cuando se legitima una deuda se traba el desarrollo”, dijo para confirmar que no acompañará . Sobre su voto dijo que “no es en contra del Gobierno, es defender ciertos intereses y convicciones que siempre vamos a estar defendiendo”.

Eugenia Catalfamo: “No es en contra del Gobierno, es defender ciertos intereses y convicciones"

“Se trata de la mayor estafa que haya sufrido nuestro país. Son incontables los procesos de endeudamiento, que afectaron la soberanía política. Sin embargo, el préstamo otorgado es escandaloso”, introdujo la puntana.

En ese sentido remarcó que “no se utilizó nada para mejorar la calidad de vida del pueblo argentino”. Y comparó: “Sí se mantuvo viva la especulación financiera y la especulación de la fuga de capitales”.

Por otro lado, destacó que el acuerdo pase por el Congreso. Así, le pidió a la Justicia que avance con la investigación: “La estafa fue de tal magnitud que al monto se sumaron los plazos de pago que eran incumplibles”.

Acuerdo con el FMI: con Cristina Kirchner y sin Martín Guzmán, se cierra el capítulo legislativo

Otra oradora en contra será la chaqueña Inés Pilatti Vergara. Si bien en la Casa de Las Provincias la orden del gobernador suele ser determinante para definir el voto de los senadores, ese no es el caso. A Jorge Capitanich y a Pilatti Vergara los une el sello del PJ, pero ella no responde al mandatario provincial y se referencia en Cristina Kirchner.

La titular del Senado dio inicio a la sesión a las 14.08 con 48 senadores presentes. Una vez que comenzó el debate, luego de los homenajes, se retiró del recinto y no estuvo, al menos en la primera parte del debate. Esto estaba previsto por el bloque oficialista.

La otra cristinista que no tiene previsto acompañar, y está anotada en la lista de oradores, es la neuquina Silvia Sapag, que funciona en tándem con el ex secretario de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli. A esta lista se suma la salteña Nora del Valle Gimenez, que en declaraciones periodísticas anunció que no iba a acompañar el acuerdo.

La sesión empezó a las 14 con la presencia de Cristina Kirchner

Esto fue acordado previamente en la reunión del bloque Frente de Todos. Algunos de los senadores que no acompañarán con su voto al acuerdo, prefirieron no hacerlo “porque los argentinos no quieren escuchar estas peleas”. “Estoy dispuesta a hablar pero si la sesión viene con un tono de chicanas no”, dijo una senadora a PERFIL en la previa de la sesión.

Por esto mismo, el bloque que conduce Mayans acordó mantener un diálogo de baja confrontación con Juntos por el Cambio. Así fue el martes en la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde expuso Martín Guzmán, y se vieron pocos cruces entre oficialistas y opositores.

La oposición acompañará con su voto

Una de las grandes ausencias en la jornada de hoy es la de Martín Guzmán. Desde su entorno indicaron que no iba a hacerse presente en la jornada de hoy. Del Gobierno, en cambio, sí estuvo el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro.

En este escenario en el comando oficialista esperan 59 votos a favor, “aunque pueden ser más y pueden ser menos”, explicó una fuente parlamentaria. “En la reunión de bloque hay algunos que iban a votar en contra pero están revisando su voto”, dijo una fuente del Frente de Todos en el Senado.

El debate continúa con un tono demorado de baja confrontación y se espera que la votación llegue pasada la medianoche. Cada orador tiene diez minutos para exponer en el recinto. Salvo los jefes de bloque que tienen media hora. Son ocho, así que al menos llevará cuatro horas.