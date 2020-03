Acusado de "traidor", Miguel Pichetto responde: "Me echan de un lugar del cual ya me había ido"

“Me echan de un lugar del cual ya me había ido”, así respondió el exsenador Miguel Ángel Pichetto a la expulsión que el Partido Justicialista (PJ) plantea realizar contra él por “traición”. “Yo había dejado de reconocer la presidencia de José Luis Gioja y en los últimos dos años nunca asistí a una reunión del partido”, explicó el excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. “Me echan de un lugar del cual ya me había ido”, dijo.

La expulsión fue anunciada este jueves, en el Congreso del PJ, el diputado nacional por Río Negro y titular del PJ de esa provincia, Martín Soria: "Vamos a expulsar a Miguel Pichetto del partido y lo vamos a hacer desde el peronismo de Río Negro", aseguró el legislador oficialista. Además, sostuvo que el ex candidato a a vice de Mauricio Macri fue "uno de los ideólogos de la intervención" que sufrió el partido.

La intervención del PJ fue dispuesta en abril de 2018 por Servini de Cubría, quien desplazó a la conducción y puso al frente al gremialista Luis Barrionuevo. Esa situación duró hasta el agosto del mismo año, cuando la Cámara Nacional electoral dejó sin efecto la intervención. Soria tiene mandato como presidente del PJ rionegrino hasta fines de abril, por lo que en los próximos días el partido debe definir fecha de elecciones internas.

En declaraciones a Infobae, Pichetto analizó que “la visión estalinista primero se da en los partidos y luego se traslada a la sociedad”. “La historia está llena de estos casos. Esto no me produce ninguna alteración emocional. Ratifico que no me equivoqué al construir con muchos compañeros del justicialismo y con parte de la sociedad un nuevo espacio democrático que abarque a la centro-derecha en la Argentina”, agregó Pichetto. El diputado Soria dijo que la decisión está en manos del Tribunal de Disciplina, pero advirtió que, si la decisión fuera suya, “echaría” a Pichetto.

