Pichetto afirmó que Macri pidió colaboración con Alberto Fernández en lo económico

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, afirmó este sábado 22 de febrero que la coalición opositora "apoya la negociación de la deuda externa" y deslizó que el ex presidente Mauricio Macri, a quien le reconoció que "construyó un liderazgo", pidió colaboración con el presidente Alberto Fernández en materia económica.

Pichetto, que participó días atrás de una reunión con Macri y las principales figuras del PRO de cara a la reorganización de Juntos por el Cambio como oposición, señaló que el frente opositor debe "sostener la figura" del ex mandatario al tiempo que se refirió a la posición adoptada ante la situación de la deuda externa.

Al ser consultado por CNN Radio sobre si en ese encuentro Macri pidió "prudencia y colaboración" con el presidente Alberto Fernández en lo económico, su ex compañero de fórmula respondió: "Bueno, de hecho Juntos por el Cambio ha acompañado en el Congreso el respaldo a la gestión de negociación de la deuda".

"Juntos por el Cambio apoya la negociación de la deuda externa y al ministro (de Economía, Martín) Guzmán en esta tarea, porque hay que tratar de encontrar un camino que nos permita evitar el default", subrayó Pichetto.

Respecto del regreso de Macri a la actividad política, el ex jefe del bloque de senadores nacionales del PJ destacó: "Lo veo muy bien, con mucho equilibrio y prudencia. Siguiendo con atención los temas del país. Es importante su rol en el PRO y también en la estructura de Juntos por el Cambio".

En momentos en que el PRO, la UCR y la Coalición Cívica comienzan a debatir sobre el liderazgo de la alianza opositora, Pichetto consideró que "el tema de los liderazgos hay que analizarlo con prudencia".

"Macri ha construido un liderazgo y tiene un núcleo duro que lo acompaña y no son de sustitución fácil los liderazgos en el país, sino no se explicaría el rol que tiene Cristina Fernández de Kirchner en el Frente de Todos", evaluó el ex senador.

Al respecto, afirmó que "es importante sostener la figura del ex presidente, a su vez con una forma más colegiada, salir del modo gobierno y adoptar una discusión más democrática".

ED CP