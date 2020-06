Rubinstein: "La gente está muy cansada del aislamiento y no habrá el espíritu solidario del inicio"

El ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein advirtió que "la gente está muy cansada" por el aislamiento social, preventivo y obligatorio y consideró que una nueva extensión de la cuarentena "no tendrá el espíritu solidario" con el que se contó al comienzo de la medida en marzo.

"La gente está muy cansada, no es lo mismo el espíritu solidario del principio", sostuvo el dirigente radical al ser consultado sobre cómo impactará la nueva cuarentena más restrictiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se prevé sea anunciada este jueves 25 de junio por el presidente Alberto Fernández. En ese contexto, el especilaista advirtió que "el confinamiento prolongado genera un impacto emocional importante en la gente".

En conversación con Radio Rivadavia, el ex funcionario del Gobierno de Cambiemos indicó que "el sistema de salud mejoró su capacidad de respuesta" ante el COVID-19 pero enfatizó que "la cuarentena no frena la epidemia". En ese sentido, Rubinstein remarcó que "la curva del coronavirus siguió subiendo a pesar del confinamiento" y explicó que "el aplanamiento de la curva permitió preparar el sistema sanitario".

La gente está muy cansada, no es lo mismo el espíritu solidario del principio, dijo Rubinstein

Por ello, el ex ministro de Salud defendió la pronta respuesta de la Casa Rosada al establecer el aislamiento en todo el país: "Confinar a la gente fue una medida muy acertada y se tomó bien". Sin embargo, como contrapunto, el ex funcionario se quejó de que "no se preparó la respuesta comunitaria, saliendo a buscar el virus y detectar los casos sospechosos rápidamente".

Al respecto, Rubinstein consideró que se demoró la implementación del plan DetectAR. De hecho, el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE), perteneciente a la Academia Nacional de Medicina, apunta a que en la actualidad no se hacen los testeos necesarios para poder controlar los brotes. Finalmente, dijo que "el incumplimiento social" de la cuarentena se dio "mucho antes en el Conurbano y en la Ciudad" porque la gente salió "a trabajar".

Pese a las posturas críticas de un endurecimiento de la cuarentena, la Casa Rosada sigue adelante con sus planes.Con los números de infectados, fallecidos y ocupación de camas del mismo jueves, se terminará de delinear la metodología de la marcha atrás y el anuncio final junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

B.D.N./MC