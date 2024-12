Para cumplir "la promesa" de llevar a sus nietos a Disney, Bullrich vacacionará en el exterior, como Adorni

Primero fue el vocero Manuel Adorni que explicó que no cambiará su destino e irá al mismo lugar adonde se fue "los últimos 10 años". Y después fue Patricia Bullrich, que dijo que no puede dejar de cumplir su promesa de llevar a sus nietos a Disney. De esta manera, el pedido del presidente Javier Milei para que los viajes de vacaciones de sus funcionarios sean lo más austeros posibles ya registra dos excepciones entre altos integrantes del Gobierno.

"Todo el mundo sabe dónde yo me iba de vacaciones en años anteriores y no voy a modificar mucho de lo que venía haciendo", sostuvo el portavoz durante una entrevista en Todo Noticias (TN), el lunes por la noche. Y aclaró que "no es cierto que se prohibieron lugares" para que vacacionen los funcionarios.

Señaló que el Presidente pidió que los miembros del gobierno "sean razonables con las vacaciones que se toman y que tengan sentido con lo que uno venía haciendo con su vida anterior".

"Se usó algún caso testigo como Punta del Este y Miami, para poner algún ejemplo al aire, pero no porque si yo me voy a Miami voy a tener algún inconveniente, sino porque hay que mostrar que uno es una persona razonable", argumentó y precisó que pasará su período de descanso en el exterior como lo hace "desde hace diez años".

"En mi caso, tengo hijos chicos y me tengo que adaptar, por supuesto, a lugares, con el nivel de exposición que tengo, que sean aptos para eso. Cada ministro buscará el mejor lugar para tener su descanso vacacional", se justificó.

Esta mañana de martes se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en declaraciones al programa que conduce María O'Donnell en Urbana Play contó que le había pedido permiso a los hermanos MIlei para concretar un viaje con sus nietos a Estados Unidos para visitar Disney.

"Desde que mis nietos empezaron la primaria les había prometido que los iba a llevar cuando terminaran", comenzó a narrar la funcionaria, quien comentó que los chicos "vienen ahorrando plata desde que son chiquitos para ir a Disney".

"Me cayó justo este año y bueno, fui, hablé con Karina primero... que yo tenía un compromiso, que era un compromiso de honor con mis nietos, y me dijo que sí, que las promesas son sagradas".

Bullrich contó que después le habló el presidente Javier Milei: "Me dijo que por supuesto, que si era un viaje de familia, con toda la familia, que ya estaba pensado y que además es una promesa, que la cumpla".

