Rossi: "Si las FF.AA. combaten el delito narco van a salir más desprestigiadas que en la dictadura"

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, que ya había ocupado ese mismo cargo entre 2013 y 2015, volvió a rechazar que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad interior del país, diciendo: "Si las Fuerzas Armadas combaten el delito narco van a salir más desprestigiadas que en la dictadura".

En una entrevista con el portal Sputnik, el funcionario nacional comparó la situación de la Armada argentina en relación a los casos de Brasil, Bolivia o Colombia, o como lo había intentado promover el Gobierno de Mauricio Macri: "La experiencia que han tenido ha sido negativa. Lo que nosotros veníamos diciendo se viene cumpliendo. Recuerdo que en mi anterior gestión como ministro de Defensa yo les decía a los militares que sería un gravísimo error que se involucren en cuestiones de seguridad interior.

"Si se involucran en el combate al delito narco van a salir más desprestigiadas de lo que salieron de la dictadura. De hecho, el involucramiento en el combate contra el delito narco fracasó absolutamente en todos los países. Y las FFAA salieron más desprestigiadas", afirmó.

Venezuela

En otro aspecto, también hizo referencia a la política exterior, y en puntal a la situación en Venezuela. "La política exterior nuestra es clara en ese sentido. Creemos que los conflictos hacia el interior de cada uno de los países se tienen que resolver en base al diálogo, y bajo ningún punto de vista apoyamos ni auspiciamos una invasión o intervención militar en ningún país del continente. Habría que reivindicar los ejercicios de diplomacia política para poder resolver los conflictos que existían", manifestó.

Sobre el rechazo de los ciudadanos argentinos a las Fuerzas Armadas por su pasado, expresó: "Ese ha sido el eje de mi anterior gestión, es decir, tratar de fortalecer ese vínculo entre FFAA y la sociedad civil. Para eso hay áreas de las FFAA que te permiten mostrar y salir de este mundo tan críptico. El área de participación de efectivos militares en cuestiones de emergencia te involucra con la sociedad civil", agregó.

Mauricio Macri confirmó que las Fuerzas Armadas "colaborarán" en objetivos estratégicos de "seguridad interior"

"Tenemos que dar vuelta la página en el sentido de que en Argentina se debata la política de Defensa y no tanto la cuestión militar y su relación con la democracia y los derechos humanos. Las FFAA tienen un rostro cada vez más amigable para el conjunto de la sociedad del que tenían antes", comentó.

"Necesitamos reequipar las fuerzas"

"Las FFAA necesitan reequiparse. Esto es así. Después está la realidad del país. Si uno sigue promocionando que haya aviadores militares, entonces tienen que haber aviones para volar. Si se sigue promocionando que haya chicos y chicas que se incorporen a la Armada, tienen que haber barcos para que naveguen. Para eso necesitamos reequipar las fuerzas y tratar de definir un perfil de FFAA", pidió sobre las prioridades en el área.

"Nunca vamos a tener unas FFAA que se distingan por su cantidad de integrantes. Por dimensión de país no somos Brasil, por una cuestión geopolítica no somos tampoco Colombia, pero podemos ser unas FFAA con 50.000, 60.000 o 70.000 hombres, 90.000 con el personal civil, con altos niveles de instrucción y de formación y un equipamiento lo más desarrollado tecnológicamente posible. Equipamiento que pueda ser producido y desarrollado por la industria de la Defensa argentina, y que eso genere cadenas de proveedores y puestos de trabajo en Argentina, y sobre todo que genera una mayor inversión ciencia y tecnología. Ahí está la mayor propuesta que podemos hacer y llevar adelante", explayó.

Las Malvinas y Macri: La soberanía puede esperar

Malvinas

El ministro también habló sobre el tema Malvinas: "Nosotros hemos repudiado desde la oposición el Acuerdo Foradori-Duncan porque nos aleja de la estrategia fuertemente diplomática que lleva la Argentina en tratar de conseguir la mayor cantidad de apoyos internacionales, la mayor inercia y peso específico detrás de lo que significa nuestro reclamo sobre Malvinas. Eso es lo que más preocupa a los británicos".

"En 2015, el secretario de Defensa de Gran Bretaña tuvo que ir a la Cámara de los Comunes a explicar por qué se había pedido un aumento presupuestario para las instalaciones militares en Malvinas. En esa reunión hubo legisladores laboristas que le preguntaron al secretario de Defensa para qué se necesitaba mayor cantidad de efectivos militares y de presupuesto, cuando en realidad Argentina no tiene capacidad bélica", expresó.

"Dijo que era porque Argentina los molestaba en todos lados, en todos los foros internacionales Argentina reclamaba por Malvinas. Eso es lo que incomoda. A esta altura de la evolución del mundo, ningún país quiere parecer imperialista. Y este es un acto de coloniaje. Tener una posesión a miles de kilómetros de distancia de donde está tu país es un acto de coloniaje inadmisible, inclusive cuando se discute la cuestión de Malvinas en la ONU, ni siquiera EEUU vota en contra de Argentina, se abstiene. Es tan difícil salir a defender la posición de Gran Bretaña", manifestó.

En esa línea, siguió: "​Lo que habíamos logrado en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner ha consistido en un amplio y cada vez más intenso apoyo. Cuando la defensa es tan enfática en una cuestión de derechos soberanos, a sus aliados uno le puede pedir mayores niveles de acompañamiento. Cuando la posición del Gobierno es laxa, sin tanta energía, los países aliados se preguntan qué pueden hacer ellos".

Macri y Aguad no serán investigados por el ARA San Juan

ARA San Juan

Por último, Rossi habló sobre el hundimiento del ARA San Juan, del que este martes se supo que la jueza Marta Yánez decidió procesar a seis altos rangos de la Armada, pero rechazó investigar al ex presidente Mauricio Macri y a su ministro de Defensa, Oscar Aguad.

"Lo primero que hice cuando tomé contacto con los familiares fue que no vieran al Ministerio de Defensa como un enemigo, sino como alguien para ayudarlos y resolver los problemas que tuviesen. Recibí previamente muchas críticas por el maltrato que habían tenido en la gestión anterior. Más del Ministerio que de la propia Armada, que ha estado más cercana con los familiares", manifestó.

En ese sentido, informó que van a "hacer dos reuniones con la totalidad de los familiares. Una la vamos a hacer el 10 de febrero en Mar del Plata, con los familiares que viven allí. La otra será el martes 11 con los familiares que viven en el resto del país".

"Me solicitaron dos cosas: la primera es un memorial, que creo que hay que hacerlo en un lugar público en Mar del Plata. No adentro de la base, sino en un espacio donde puedan homenajear a sus familiares. Estamos trabajando en la posibilidad de realizar un homenaje en el océano", explicó.

El ministro explicó que "sería una especie de homenaje, porque no existe la figura de funeral náutico" y dijo, además, que se está "diseñando un portal donde podamos volcar todas las noticias que aparecen respecto al ARA San Juan. Se han producido infinidad de documentos y homenajes". "Esta semana me notificaron que por primera vez hay un suboficial de apellido Aramayo que los familiares han logrado identificar e inscribir como fallecido en el Registro Nacional de las Personas. Eso me permite trabajar en el ascenso post mortem de los 44 tripulantes", concluyó.

