Alberto completó la mesa política que lo acompaña

por Rosario Ayerdi

A dos semanas de las elecciones, Alberto Fernández comenzó a consolidar la mesa política con la que transitará el tramo final de la campaña a las PASO y los próximos meses de cara a las elecciones de octubre. Aunque sigue contestando cada chat que recibe y su principal consejera es Cristina Kirchner, el candidato a presidente del Frente de Todos se apoya en nueve dirigentes para avanzar en la estrategia electoral.

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, se convirtió en uno de los hombres más importantes en la campaña de Fernández. En el entorno del candidato cuentan que, horas después de que Cristina Kirchner anunció su postulación, fue quien comenzó a desarticular el espacio que los gobernadores habían tejido para tener un postulante presidencial propio. Convenció a sus pares de que el espacio bautizado como Alternativa Federal no tendría lugar en la pelea presidencial, que finalmente Cristina había dado el gesto que le pedían y que debían apoyar a Fernández. Hoy se convirtió en uno de los interlocutores del candidato con los gobernadores opositores, viaja a algunas provincias con él y participa de la reunión con sindicalistas. También le acercó a Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura, quién junto con Jorge Neme (ex titular de UCAR) comenzó a dialogar con el campo para acercar posiciones.

Después de un cierre de listas que lo dejó herido, Felipe Solá volvió a ocupar su lugar en la mesa chica de Fernández (se conocen hace más de 20 años). Teje acuerdos con los gobernadores pero también se sumará a las recorridas de campaña. El candidato le pidió que también participe de las recorridas ya que en la elección de 2015 Solá consiguió cerca del 20 por ciento como candidato a gobernador. En los números, el equipo de Fernández reconoce que el ex gobernador mantiene mejores números de aceptación que el ahora candidato del Frente de Todos, Sergio Massa, quien no logra recuperar su imagen negativa. Por ello, a pesar de que no es candidato, Solá tendrá en las próximas semanas un fuerte protagonismo en la campaña bonaerense.

El dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro también está activo. No solo en el vínculo con los movimientos sociales, sino que se ocupó de avanzar en el diálogo con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y, sobre todo, estuvo al frente de las negociaciones con su mujer y diputada, Alejandra Vigo.

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, y Fernández lograron buena sintonía en la campaña de 2017 cuando acompañaban a Florencio Randazzo. Ahora es uno de los intendentes bonaerenses que forma parte de los dirigentes que el candidato presidencial más escucha. Aunque tiene diálogo directo con los jefes distritales, además de ser el recaudador de la plata de la campaña, el diputado nacional y referente de Kolina, Carlos Castagneto, también es un puente entre Fernández e intendentes, sobre todo, del interior del país.

El ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés también es un asiduo concurrente a las oficinas de la calle México de San Telmo. Se ocupa del vínculo con la Iglesia Católica. También forman parte de la mesa política el gremialista y presidente del PJ porteño, Víctor Santa María. Junto a Héctor Daer son los nexos con los sindicalistas que acompañan la candidatura de Fernández.

El rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Nicolás Trota, está a cargo de los equipos técnicos del Frente de Todos. La última semana coordinó encuentros con profesionales del noroeste que sumarán iniciativas para que el candidato presente como propuestas de campaña en la elección general.

A cargo de la coordinación de la campaña está Santiago Cafiero. Días antes de oficializar las candidaturas, Cafiero buscó ocupar un lugar en la lista de legisladores pero entendió que no podía ser candidato y, a la vez, trabajar para la elección presidencial.