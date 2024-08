Alberto F presentó al testigo “G” y apelará en otra causa

Alberto Fernández quiere que la Justicia Federal investigue la denuncia contra Fabiola Yañez, el exmandatario presentará su apelación a la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti quien se declaró incompetente de continuar interviniendo en la causa donde querelló a la ex- primera dama por violación de secreto y ingreso ilegal a su nube de Google.

La decisión llama la atención en esta causa, pues es a contramano de la de violencia de género donde insistió en sacarla de Comodoro Py y que ante un eventual rechazo, no se descarta que apele ante la Casación.

Alberto seguirá insistiendo que la difusión de los videos de su celular donde aparece Tamara Pettinato no solo afectan su honor, sino que el caso sea considerado una cuestión de Estado, porque las piezas audiovisuales datan de cuando ejercía el primer mandato nacional.

En esa línea, busca evitar que se siga difundiendo no sólo los videos que tomaron estado público, sino otros que puedan surgir, de los cuales sostiene, fueron filtrados por Fabiola Yañez y que al parecer se encontraban en el celular que le regaló a Francisco, hijo de ambos.

Capuchetti no solo determinó que la demanda no era una cuestión federal, como lo dictaminó el fiscal Eduardo Taiano, sino también descarto hacer lugar a la medida cautelar que invocó el exmandatario por entender que el pedido carece de precisiones como a qué medios de comunicación iba dirigida la prohibición de difusión de los videos donde aparece Tamara Pettinato.

“El peticionante no ha logrado demostrar la verosimilitud en el derecho invocado, ya que, al momento de realizar su presentación, no indicó cuál sería el objeto de la medida cautelar, sino que tan sólo se limitó a expresar manifestaciones genéricas en torno a que no se divulgue información personal que involucre a mujeres”... “En caso de hacer lugar a la medida cautelar peticionada, se estarían cercenando diversos derechos de raigambre constitucional, como lo son la libertad de prensa y la libertad de expresión, lo que representaría una censura previa”, sostuvo la jueza.Esta es la segunda apelación que presenta el expresidente en un mes. La primera fue en la causa por violencia de género donde el juez Julián Ercolini rechazó su pretensión de llevarse el expediente a la Justicia Federal de San Isidro donde también está radicada la de la “Fiesta de Olivos”.

El próximo lunes la Cámara Federal porteña llevará adelante una audiencia donde escuchará los argumentos tanto de la querella que representa a Fabiola Yañez como a la defensa del expresidente. Posteriormente el magistrado Eduardo Farah determinará el destino de la causa.

Precisamente el Fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, fijó su opinión sobre el tema. El funcionario del Ministerio Público fundamentó su posición al decir que sería prematuro para el devenir de la causa que la misma salga de Comodoro Py. Fuentes judiciales contaron a PERFIL que la audiencia, no será presencial sino que las partes consignarán sus argumentos por escrito.

Alberto emprende una llamativa y reservada estrategia de defensa en la causa por violencia de género. En las últimas horas presentó a su segundo testigo a quien, al igual que al primero, se le refiere por una letra, en este caso “G”. Tanto de la testigo “G”, como de la “A” de quienes se pidió al Fiscal Ramiro González convocarles a brindar, se mantienen sus identidades bajo reserva y el uso de la letras responden a un ordenamiento de la prueba aparte de cómo será el orden de la presentación.

Pese a toda la vorágine tribunalicia que vive por estos días, el exmandatario celebra una victoria judicial. Recientemente la Justicia Civil desestimó la demanda por cuarenta millones de pesos que le inició el camarista Leopoldo Bruglia por daños y perjuicios luego que Alberto publicó una serie de tuits quien, en fuertes términos, le reprochó a él y a sus pares de la Sala I, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, el fallo donde se dispuso la excarcelación de los miembros de Revolución Federal Jonathan Morel, Sabrina Basile y Gastón Guerra.

El fallo sostiene que dichas publicaciones en la red social “no pueden calificarse como un ejercicio abusivo del derecho de opinar y por consiguiente resultan inhábiles para generar obligación resarcitoria alguna”.

Rearma su defensa

Alberto Fernandez rearma su defensa en la causa “Nación Seguros” de cara a un inminente llamado a indagatoria. El expresidente presentó un escrito ante el juez Julián Ercolini, el mismo que buscó apartar por amistad y enemistad manifiesta donde le adelanta que la acusación que le pueda endilgar es sorpresiva, infundada y arbitraria.

En el descargo, Fernández sostiene que Ercolini no es imparcial y le adjudica la filtración a la prensa todas las actuaciones que se realizan en el marco del expediente, cosa que a su entender es una “persecución penal” que tiene que tolerar.

Alberto le plantea a Ercolini de manera respetuosa, pero con tono de reproche de viejos conocidos diversos puntos que guardan similitud con el fallido planteo de recusación con el que buscaba sacarlo de “Nación Seguros”, pero no con la misma contundencia.

Le deja saber a Ercolini que existen razones de peso para anticipar que “tiene un específico posicionamiento (ex ante) en el marco de estas actuaciones y que canaliza esta investigación con un parcial encono hacia su persona”.

Asimismo, le enrostra diversas publicaciones periodísticas de las que hace entender que el magistrado algo tuvo que ver con ellas. También menciona a Héctor Martínez Sosa, marido de su ex- secretaria privada y aludió al derecho penal de autor, principalmente en los vínculos de amistad o de pareja entre los diversos denunciados.

La causa Nación Seguros, data de febrero de este año. De ese expediente surge la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto por violencia de género. Hasta ahora, gran parte de la prueba apunta a conversaciones encontradas en los teléfonos celulares de varios involucrados, entre ellos el de Martínez Sosa y María Cantero y ahora el del expresidente de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano por contratos de pólizas a través de intermediarios quienes se llevaban altas comisiones.