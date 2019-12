Alberto Fernández al cierre de la fiesta en Plaza de Mayo: "Esta noche volvimos y vamos a ser mejores"

"Vamos a dar vuelta una página más de la historia. A partir de hoy empezamos a construir otra historia", afirmó Alberto Fernández ante una multitud en su primer discurso como presidente de Argentina. "Hoy es un día de alegría porque estamos aquí para construir y lo vamos a hacer entre todos", agregó desde un escenario montado frente a la Casa Rosada, sede de gobierno, en la Plaza de Mayo, que lucía colmada y sin rejas como hasta ayer.

"Vamos a cuidar el bolsillo y los derechos de cada uno de ustedes. Pasaron cuatro años difíciles. Cuatro años escuchamos decir que nosotros no volvíamos más y esta noche volvimos y vamos a ser mejores", completó Fernández, quien convocó a la unidad de todos los argentinos para superar la grave crisis económica y social que enfrenta en su mandato tras cuatro años de gestión de Mauricio Macri.

"Al individualismo le vamos a imponer la solidaridad. Vamos a trabajar todos juntos, vamos a hacer la mayor epopeya. Vamos a unir nuestro esfuerzo para que nunca más falte un plato de comida en cada casa argentina", dijo ante la multitud. "Vamos a poner fin al hambre, para no avergonzarnos más", auguró el mandatario apelando a la incumplida promesa de su antecesor que auguraba terminar con la pobreza, pero la elevó al 40 por ciento al fin de su gestión.

La nueva vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por su parte habló a la multitud para destaca: "Fueron cuatro años muy duros. Duros también para quienes fueron objeto de persecución". "Quisieron desaparecernos, pero sin embargo y pese a todo hoy estamos aquí", completó.

"No fue magia, estamos aquí porque hemos unido voluntades y no sólo por la voluntad individual de una dirigente, sino por la memoria, porque ningún pueblo o sociedad puede llegar algún lugar sin saber lo que pasó", agregó. "Le hemos puesto esa voluntad política de cambio y la hemos moldeado con humildad para demostrar que lo colectivo es mejor que la individualidad. Los dirigentes deben entender que con generosidad y humildad se logra todo", completó.

"Ustedes saben que yo no soy hipócrita, puedo equivocarme, puedo cometer errores, pero saben también que hago lo que pienso y digo lo que siento", finalizó Cristina en medio de una ovación.

"No tengo duda de lo que represento. Estamos representando a los que padecen, a los que sufren, a los que se quedaron sin trabajo, a los que deambulan, a los que se quedaron sin techo y duermen en las calles", destacó. En ese sentido, la vicepresidenta le aconsejó: "No te preocupes por llegar a las tapas de los diarios, sino por llegar al corazón de tu gente. Nunca se te olvide".

Discurso completo: Fernández apeló a la "unidad" para un "nuevo contrato social"

"Usted presidente tiene por delante una tarea muy dura, le han dejado un país devastado, 'Tierra arrasada', como ese fantástico documental (de Tristán Bauer, flamante ministro de Cultura). Sé que tiene la fuerza y la convicción para cambiar esta realidad", agregó. "Tenga fe en el pueblo, en la historia porque siempre la terminan escribiendo los pueblos. Sepa que este es un pueblo maravilloso que nunca abandona al que se juega por él", destacó.

"Por eso quiero decirles a todos y a todas, en nombre todos aquellos que hoy no están, porque partieron o porque tal vez están fuera de la Argentina, que cuente con el apoyo con la esperanza y el amor que hemos depositado en usted", aseguró. "Muchas gracias a todos, muchas gracias Argentina", se despidió Cristina mientras la multitud coreaba eufórica "Alberto querido el pueblo está contigo".

Fernández, por su parte, recordó con emoción al fallecido ex presidente Néstor Kirchner: "Agradezco a Dios que me cruzó en su camino, porque ese día también me cruce con Cristina", su viuda, recordó. "Por la locura nuestra, alguna vez nos distanciamos y después nos reencontramos sabiendo que no había diferencias centrales entre nosotros, sino de formas y modos", explicó.

"Con la división ganaron los mismos de siempre (...), para beneficiar a sus amigos y para dejar con hambre a las familias", completó en referencia al gobierno de Macri, al asegurar que "nunca más vamos a dividirnos". "En esta plaza estamos todos decididos a poner a la Argentina de pie. Gracias argentinos, a trabajar a partir de mañana para reconstruir el país", finalizó.

El consejo de Cristina a Alberto en la Plaza de Mayo: "Confíe en su pueblo, que nunca traiciona"

D.S.