Alberto Fernández con el Papa: "Le pedí ayuda en el tema de la deuda"

El presidente Alberto Fernández confirmó este viernes 31 de enero que le pidió ayuda al papa Francisco "en el tema de la deuda", durante el encuentro que mantuvieron en la Biblioteca del Vaticano donde, además, hablaron sobre el hambre y la marginalidad. "Fue una reunión muy grata, más que grata", confesó.

Según fuentes oficiales, durante el encuentro que duró 44 minutos, hablaron sobre la situación económica y social de la Argentina. Además, los temas sobre los que dialogaron giraron en torno al presente y al futuro del país, y se centraron especialmente en la pobreza y en cómo superar la situación de crisis social que recibió el actual gobierno.

El papa Francisco y Alberto Fernández en la Biblioteca del Vaticano.

"Le pedí ayuda en el tema de la deuda", confesó el Presidente, según publicó Telam, y sostuvo que el Sumo Pontífice le dijo que siempre lo "ayuda" y que "siempre" lo va a ayudar". "Le pedí que todo lo que pueda hacer para ayudarnos lo haga y lo va a hacer. El Papa es un argentino preocupado por su patria y por su gente", consignó el mandatario en la conferencia de prensa que ofreció en el mediodía romano, en la residencia de la embajada argentina ante la Santa Sede.

Fernández aseguró que la reunión fue "muy grata, más que grata" y reafirmó que para él, el Sumo Pontífice es "muy importante" y "reconfortante verlo", y agregó: "Con el Papa tenemos la obsesión de terminar con la disputa entre los argentinos", aseguró el Presidente y que los dos están de acuerdo con que "la Argentina tiene que terminar sus tiempos de disputa".

"Los argentinos tenemos que respetarnos y terminar con la locura de no hacerlo. Es un país en el que hace mucho tiempo todo es blanco o negro, y donde el de la vereda de enfrente no merece respeto, pero no hay nadie en la vereda de enfrente, sino simplemente alguien que piensa distinto", aseveró el mandatario.

En el ingreso del mandatario a la Biblioteca Vaticano se produjo un cruce distendido. Tras saludarse, Fernández le indicó a Francisco: "Pase usted". "No, primero el monaguillo...", respondió Francisco. Ambos rieron e ingresaron a la Biblioteca de la Santa Sede. Fernández se convirtió en el tercer jefe de Estado argentino recibido por el Sumo Pontífice, desde su elección como máxima autoridad de la Iglesia, en marzo de 2013, una marca inusual para cualquier jefe anterior de la Iglesia católica.

Luego de la conversación a solas, el Papa recibió a la primera dama, Fabiola Yáñez e intercambiaron regalos. Allí, Francisco le pidió a Fernández que "sean mensajeros de la paz", al entregarle una escultura con forma de medallón que simboliza la paz. "Este lo elegí yo para que sean mensajeros de la paz", agregó. A su vez, el Presidente le entregó un busto del Siervo de Dios conocido como "Negro Manuel", un libro sobre los cafés porteños y un tejido elaborado en un telar artesanal por jóvenes de la asociación civil Granja Andar.

