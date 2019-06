Alberto Fernández fue dado de alta y al salir le dedicó un mensaje a Christine Lagarde

El precandidato a presidente Alberto Fernández recibió este jueves 6 de junio el alta médica luego de haber sido internado el pasado lunes por una tos seca. En medio de su partida del Sanatorio Otamendi, el ex jefe de Gabinete le respondió a la directora ejecutiva del FMI, Christine Lagarde, luego de que reconociera que "subestimaron" la crisis económica del país. "El 10 de diciembre vamos a tener que sentarnos a discutir muy seriamente", expresó.

"El 10 de diciembre vamos a tener que sentarnos a discutir muy seriamente con la señora Lagarde acerca de los errores, subestimaciones y sobreestimaciones del FMI. En vez de escuchar nuestras advertencias prefirieron financiar la campaña de Macri y endeudar a todos los argentinos", expresó Fernández en su cuenta de Twitter.

Este miércoles 5 de junio, el FMI reconoció que subestimó la "situación increíblemente complicada" de la economía argentina y también admitió que controlar la inflación "tomó mucho más tiempo" de lo proyectado inicialmente. Esas fueron las declaraciones de Lagarde en Washington, al referirse sobre la coyuntura global en el Instituto de la Empresa Americana y allí respondió una pregunta sobre la Argentina. En ese momento, insistió en que la implementación del programa acordado con el Gobierno de Mauricio Macri "terminará siendo un plan exitoso".

En tanto, Fernández habló con radio La Red sobre su salud y explicó: "Los médicos me dieron el alta. Tenía una tos seca, más una irritación, me medicaron y me pusieron calmantes. Yo tuve un trombo en el pulmón hace un tiempo. Vine al Sanatorio Otamendi porque mi médico está acá, no es que vine a internarme, ni con dolores fuertes. El médico decidió revisarme todo, así empiezo la campaña tranquilo. La recomendación que me dieron es que siga como hace 10 años con el sistema de anti-coagulación".

Durante su permanencia en la clínica, Fernández recibió la visita de distintos actores políticos entre ellos Juan Manzur y Wado de Pedro para hablar de cuestiones de campaña. "Hoy me reúno con las representantes del colectivo femenino, Dolores Fonzi, también me reuniré con Sergio Uñac".

DR/FeL