Le dieron el alta a Alberto Fernández y retoma su agenda de campaña

por Diamela Rodríguez

El precandidato presidencial Alberto Fernández recibirá el alta este jueves 7 de junio, luego de permanecer internado en el Sanatorio Otamendi desde el pasado lunes, cuando acudió por un cuadro de tos seca persistente. Su ingreso generó fuertes rumores sobre la gravedad de su estado de salud y el cuadro que padecía, que fueron desmentidos por el propio dirigente y las autoridades del centro de salud. Según confirmó Fernández a PERFIL, se retirará de la clinica ubicada en el barrio porteño de Recoleta tras haber terminado con los estudios generales, pedidos a raíz de una "inflamación pleural", como informó el parte médico.

"Ayer ya volví con mi agenda. Hoy simplemente sigo", respondió a este medio el exjefe de Gabinete sobre la actividad que le depara de acá en adelante en medio de la campaña por las elecciones de 2019. Además, se refirió al encuentro que mantuvo este miércoles 5 de junio con el gobernador de Tucumán, Juan Manzur: la reunión duró unos 40 minutos y se dio en la previa de los comicios provinciales de este domingo, en los que el mandatario provincial buscará la reelección.

Manzur ya había adelantado que vio al compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner "estupendo, lleno de planes y propuestas". "Hablamos de la Argentina durante más de 40 minutos y específicamente de mi provincia. Vi a un hombre con mucha alegría, mirando al futuro", agregó. Acerca del motivo de la visita, Manzur apuntó que "es un amigo mío de muchos años, lo respeto mucho. Hoy lo llamé para ver cómo estaba y me preguntó si podía venir, así que no dudé. Fue una reunión maravillosa", concluyó.

Fernández se mostró agradecido por la visita y se comprometió a respaldar la postulación de Manzur, quien tiene en el peronista José Alperovich su principal contrincante. "Quiero darte las gracias porque en este tiempo me ayudaste mucho, aunque muchos no lo sepan. De verdad, gracias, y también por haberme venido a saludar", le dijo.

Internado y en campaña: Alberto Fernández recibió a Juan Manzur en el Otamendi

Fernández fue internado en el Sanatorio Otamendi el pasado lunes cuando acudió tras reportar un cuadro de tos seca persistente. Luego de que circularan diferentes versiones acerca de la gravedad de su estado de salud, el precandidato se encargó de despejar por sí mismo las dudas. "Estoy espléndido, esperando volver a trabajar para alegría de unos y desgracia de otros. Evidentemente no le preste atención antes, si lo hubiera hecho, hubiera evitado todo esto. El problema fue no haberle prestado atención a esa tos a tiempo. Me dejé estar por la adrenalina del momento y a veces es mejor parar un minuto", sostuvo en una entrevista que brindó a Radio Continental.

DR/FF