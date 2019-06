Internado y en campaña: Alberto Fernández recibió a Juan Manzur en el Otamendi

La campaña no se detiene para Alberto Fernández, ni siquiera por estos días en los que se encuentra internado. Tal es así que el precandidato a presidente recibió este miércoles en el Sanatorio Otamendi al gobernador de Tucumán, Juan Manzur.

La reunión duró unos 40 minutos y se dio en la previa de las elecciones en la provincia donde este domingo Manzur buscará la reelección.

"Lo vi estupendo, fantástico, lleno de planes y propuestas. Hablamos de la Argentina durante más de 40 minutos y específicamente de mi provincia. Vi a un hombre con mucha alegría, mirando al futuro", dijo a los medios el gobernador a la salida del sanatorio.

Acerca del motivo de la visita, Manzur apuntó que "es un amigo mío de muchos años, lo respeto mucho. Hoy lo llamé para ver cómo estaba y me preguntó si podía venir, así que no dudé. Fue una reunión maravillosa", concluyó.

A su vez, compartió un video del encuentro donde se ve a los dos dirigentes peronistas conversando en una sala especial del centro de salud. Según relató, la conversación se centro en la unidad del PJ y en la preocupación "por la crisis económica y social que golpea a los argentinos". "Vi a un hombre cabal, fuerte, preparándose para ser el Presidente de los argentinos", reforzó el tucumano.

Por su parte, Fernández se mostró agradecido por la visita y se comprometió a respaldar la postulación de Manzur, quien tiene en el peronista José Alperovich su principal contrincante. "Quiero darte las gracias porque en este tiempo me ayudaste mucho, aunque muchos no lo sepan. De verdad, gracias, y también por haberme venido a saludar", le dijo.

"Tenemos que dar vuelta la página de las diferencias que tuvimos y nos hicieron mal para volver a construir una Argentina que nos integre a todos. Gracias, Juan por venir a saludarme y llevarle tranquilidad a los tucumanos. Es importante que vayan a votar", concluyó el precandidato apoyando la campaña de Manzur.

El sugestivo cambio en el Twitter de Alberto Fernández

Fernández permanece internado en el Sanatorio Otamendi desde el lunes cuando acudió tras reportar un cuadro de tos seca persistente. Luego de que circularan diferentes versiones acerca de la gravedad de su estado de salud, el precandidato se encargó de despejar por sí mismo las dudas.

"Estoy espléndido, esperando volver a trabajar para alegría de unos y desgracia de otros. Evidentemente no le preste atención antes, si lo hubiera hecho, hubiera evitado todo esto. El problema fue no haberle prestado atención a esa tos a tiempo. Me dejé estar por la adrenalina del momento y a veces es mejor parar un minuto", sostuvo este miércoles en diálogo con el programa La Mirada Despierta que conduce Nelson Castro por Radio Continental.

Según una encuesta, sólo 1 de cada 10 personas cree que Alberto Fernández tomará las decisiones si llega al poder

El martes a última hora se conoció el primer parte médico oficial en el que se indica que "se detectó una inflamación pleural que podría corresponder a una obstrucción arterial subsegmentaria"."En consideración de las intensas actividades presentes y futuras del paciente y sus antecedentes heredo familiares, se decide la internación para explorar el cuadro presentado y realizar una serie de chequeos generales sobre su estado de salud", infoma y concluye: "El paciente presenta buen estado general, con adecuado control del dolor, deambulando por la habitación, acompañado por su familia".

Según indicaron desde su entorno, el exjefe de Gabinete recién abandonaría el sanatorio el jueves.

MS/ CP