Alberto Fernández: "La gente va a castigar a los que maltratan la democracia"

En su visita a Entre Ríos, el presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles 23 de septiembre que la gente "cuando llegue el momento de votar va a castigar a los que maltratan tanto a la democracia", ya empezando a palpitar las elecciones legislativas del próximo año.

"A veces hay posiciones muy extremas de la oposición (Juntos por el Cambio), muy irracionales", señaló el mandatario en conferencia de prensa, que compartió con el gobernador Gustavo Bordet y funcionarios nacionales, tras firmar acuerdos y recorrer obras.

Asimismo, también apuntó contra los medios de comunicación: "Muchas veces los medios no dicen la verdad, la tergiversan de acuerdo a sus necesidades. Pero no tengo ganas de pelearme con los medios, ni con los periodistas, ni con los locos que piensan que la Argentina después de todo lo que vivió puede adherir a la idea de desestabilizar la democracia".

"Ahora, hay muchas posturas que no ayudan a la democracia, pero la gente lo ve. Y cuando llegue el momento de votar va a castigar a los que maltratan tanto a la democracia. No entramos por la ventana, entramos porque casi el 49% de la gente nos votó. No he hecho nada más que cumplir con mi palabra de campaña", agregó Fernández.

En esa línea, manifestó: "Alguno no le gustará porque le hubiera gustado ganar a él pero no ganó. En democracia el que gana gobierna y el que pierde, por lo menos, se opone lealmente".

Alberto F. en Entre Ríos: "Tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos"

Por otro lado, el presidente señaló que la Argentina es "una sola", que "no hay argentinos de primera o de segunda" o un país "central o periférico" y convocó a "dejar de lado los debates estériles" para solucionar los problemas que aquejan a los argentinos.

El jefe de Estado sostuvo que, si "una vez por todas dejamos de lado lo que nos divide", si no convirtiéramos cada problema que tenemos "en un problema político" y si se dieran cuenta que este virus que "ha matado a millones no tiene ideología y nos ataca a todos por igual", tendríamos mejores oportunidades de combatirlo y "tener la Argentina que merecemos".

Además de Bordet, el mandatario estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; Interior, Eduardo de Pedro; y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

EuDr/MC