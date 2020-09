Alberto Fernández, indignado con Ameri: "La política no debe pasarlo por alto"

El presidente Alberto Fernández no esquivó el tema del día, que difícilmente sea superado en meses, el escándalo sexual de un diputado durante una sesión del Congreso de la Nación. Según contó en una entrevista en Radio 10, Fernández aseguró haber sentido "indignación" frente al episodio del salteño del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri y celebró la suspensión del legislador porque "pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto. Un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar, es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala", consideró el Presidente.

En tanto,Fernández dijo que "le asombra" que "los servicios de inteligencia se ocupen de mirar a los opositores y a sus propios compañeros", al referirse a las denuncias por el manejo de AFI en la gestión anterior. "Esta gente dice creer en la democracia y que la república le importa, pero con lo que hacen contradicen todas sus palabras", sostuvo.





Alberto Fernández: "Hay que liberar de esos carceleros violentos a las mujeres"



El Presidente se refirió también a la situación de la justicia y aseguró que "no hubo un solo juez removido, no se le saca la causa a ningún juez y se respetó el principio de juez natural a rajatabla" y señaló que la reforma judicial impulsada por su Gobierno "lo único que crea son nuevos juzgados", y acusó a la oposición. "Los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces y sienten que pierden el poder de manipular", aseguró.