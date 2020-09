La CGT quiere pedirle a Alberto Fernández que presida el PJ el 17 de octubre

El 17 de octubre de 2020 será una jornada particular. Se cumplirá el 75° aniversario del Día de la Lealtad que consagró políticamente a Juan Domingo Perón, pero, por la pandemia de coronavirus, probablemente no habrá marchas callejeras multitudinarias para homenajearlo. El día puede quedar marcado, no obstante, por el pedido para que el jefe de Estado Alberto Fernández presida también el Partido Justicialista Nacional.

Así lo admitió Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien sostuvo que "hay una idea" de proclamar al líder del Frente de Todos como jefe del partido peronista el próximo 17 de octubre.

Daer pidió hacer una "convocatoria amplia a todo el país" para el 17 de octubre

"El apoyo, el gobierno lo tiene siempre. Todos conformamos el Frente de Todos y todos logramos, a partir de la unidad (fundamentalmente del peronismo), que haya un triunfo electoral. Lo que nos parece muy importante es que en una fecha tan significativa, como es el 17 de octubre, que además se cumplen 75 años de aquella gesta, sea rememorada con mucha fuerza. Por eso queremos que todo el peronismo —gobernadores, intendentes, autoridades legislativas, movimientos sociales— podamos expresarnos y manifestarnos", anticipó el sindicalista de estatales en diálogo con Habrá Consecuencias, ciclo que se emite por El Destape Radio.

Rodríguez aclaró que el festejo del Día de la Lealtad "se hace en la CGT porque es un edificio emblemático, pero es un acto de todo el peronismo". Sobre los preparativos para evitar reuniones masivas ante el COVID-19, el gremialista explicó: "Veremos la forma, que se está estudiando, porque vamos a respetar, como corresponde, las limitaciones lógicas por la situación sanitaria. De cualquier manera hoy existen muchos medios tecnológicos para garantizar la participación de la gente por otras vías".

Obligado por la pandemia, el Gobierno le seguirá dejando la calle a la oposición

Consultado sobre la posibilidad de pedirle a Fernández que presida el PJ, Rodríguez comentó: "Hay una idea, si, que está circulando en ese sentido dentro de las autoridades partidarias. No nos olvidemos de que el partido tendría que haber tenido elecciones, por la pandemia fueron postergadas. En la reorganización del Partido Justicialista Nacional, no es mala idea que el presidente de la Nación sea también presidente del partido. Es posible que esa corriente tenga, en su momento, cuando se den las circunstancias, tenga esa expresión y se le proponga a Alberto Fernández ser el presidente del partido".

Sobre la paritaria de estatales, el titular de UPCN dijo: "La oferta que nos hicieron no fue satisfactoria y pasamos a un cuarto intermedio. Si no hay un acuerdo con la paritaria lamentablemente tendremos que declarar un conflicto. Pretendemos mejorar la oferta de aquí a diciembre y luego ver el año 2021. Podemos generar jornadas de protesta y quites de colaboración. Pero no deseamos eso".

FF