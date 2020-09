Alberto F. – Schiaretti: un distanciamiento obligatorio que pone en jaque la unidad PJ

En las filas del schiarettismo, como así también dentro del albertismo, cerraron la semana con una conclusión en común: nunca estuvo tan lejos la unidad del PJ como en los últimos días. La decisión del gobernador Juan Schiaretti de no firmar la solicitada que llevó la rúbrica de todos los mandatarios provinciales del PJ, más la de aquellos que comandan fuerzas provinciales, evidenció que la relación entre Casa Rosada y El Panal se enfrió como nunca en las últimas semanas.

Si bien, con la discusión por la reforma judicial, el acercamiento asomaba como un escenario difuso; la última jugada de Balcarce 50 con la quita del punto de coparticipación a Capital Federal puso aún más a Schiaretti en fase de distanciamiento social con Alberto Fernández.

Y, por lo que creen algunos en el Centro Cívico, se mantendrá así para no poner en riesgo la relación de Schiaretti con su votante.

El acercamiento que preocupa. Sobre el final de la semana, un dirigente que forma parte del microclima del PJ en la Capital reconoció que lo que empezó a preocupar son las fotos de Alberto F. con el senador nacional Carlos Caserio.

“Hay una preocupación y hay una ocupación en función de esas reuniones: cerrar tropa propia, caminar el territorio y que todos los sectores queden adentro. Salir a contener e ir en busca de aquellos que pueden tener más afinidad con sectores del kirchnerismo”, resumió a PERFIL CORDOBA el hombre que conoce las discusiones que se dan en el seno del schiarettismo por estas horas.

En esas reuniones también se habló de lo medido que tiene Hacemos por Córdoba el impacto de cada una de las decisiones que toma el gobernador. Y, desde allí, disparan que “si desde Buenos Aires quieren unidad deben dejar que Córdoba defina lo que pasa acá”. “Si ellos no entienden estas posturas de Schiaretti, es porque directamente no entienden Córdoba”, razonó otra fuente.

Sobre la contención de dirigentes, esto apunta a dos cuestiones: la interna del PJ y lo que pueda ocurrir en las Legislativas 2021. Contienda para la que, además de listas separadas del PJ, se baraja también una disputa dentro de las Paso. Idea muy propia del schiarettismo duro que quiere definir su propia independencia en las urnas, pero con la que no abrevian varios sectores del peronismo cordobés.

A estas porciones les interesa insistir con la unidad, aunque sin arriesgar el perfil, la marca.

Reacción albertista. En Casa Rosada, hay sectores de la sociedad Frente de Todos que por ahora no quieren alzar lanzas en contra del schiarettismo. De todas maneras, reconocen que, con la discusión por la quita del punto a Horacio Rodríguez Larreta, como nunca antes el albertismo expuso a Schiaretti frente a todo el peronismo.

Descreen incluso de lo que señalan en El Panal sobre que no les adelantaron la jugada. “¿Creés que se olvidan de Córdoba cuando hacen el punteo? Llamaron hasta a los radicales, es imposible que no hayan llamado a Schiaretti, no se saltean tan fácil a Córdoba”, dijo un dirigente enrolado en el albertismo.

La misma fuente contradijo al ministro de Finanzas cordobés, Osvaldo Giordano, al decir: “parece que no conoce que quien le dio la plata a Caba fue (Mauricio) Macri por un decreto del que (Rogelio) Frigerio dijo que iban a revisar y después no lo hicieron”. “No está informado o no quieren apoyar y no sabían cómo explicarlo”, dijo sobre el titular de la cartera económica.

Los referentes del Alberto F. en Córdoba sostienen que “después de esta semana, se comprobó que las relaciones institucionales son de un solo lado”; y se suman, a la frase de Caserio de hace algunas semanas sobre el quórum que se le dio a Macri y no se le da al FdT.

Es más, cerca de Caserio hay algunos que quieren interpelar a Schiaretti: “que diga que no coincide con este proyecto político y que tenía más afinidad con Macri. No hay problema”, aseguran que se escuchó sobre el final de la semana.

En tanto, acerca de la relación de Fernández con Córdoba, los albertistas locales aseguran que “no está en riesgo lo que se prometió”.

“Están pagando los sueldos porque de allá se manda la plata, se hacen obras con lo mismo y se va a acompañar para la salida de la deuda provincial que se tomó con un dólar y ahora hay que devolverla con otro”, aseguran los alfiles del presidente.

La teoría del 70/30. En El Panal esta semana dos dirigentes coincidieron con la teoría del 70/30 con miras al 2021. Y la misma la explican de la siguiente manera: existe casi un 70% que tendrá un voto por JxC y algunas otras propuestas de derecha; el 10 (puede extenderse hasta un 15% pero no más) es el voto duro del peronismo; y el 20 es por el que hay que pelear en lo que queda de centro.

Esos números explican las posturas ambivalentes de Schiaretti y en ellas se fundamentará lo que viene. Allí, en donde lo único que tiene certezas es la candidatura de Alejandra Vigo al Senado y la escasa chance de unidad del PJ por estos días.

Las dudas están por lo que pueda ocurrir a la hora de trabajar por esas candidaturas. Donde, además de las movidas en la Capital, hay intendentes que ya están empezando a ver un escenario similar al 2019 con reparto de dos boletas.