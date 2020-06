UPCN pide que sindicatos y empresas se sumen a la discusión de la economía post pandemia

El secretario general de la Unión de Personal Civil de la Nación UPCN, Andrés Rodríguez, reclamó este martes 30 de junio al Gobierno nacional que incluya a sindicalistas y empresarios en el Gabinete Económico y Social para "constituir una mesa que ya discuta y genere pautas sobre la economía después de la pandemia".

"La CGT viene impulsando la necesidad de constituir una mesa que ya discuta, analice e intente generar algunas pautas de ordenamiento de lo que puede ser la economía después de la pandemia", sostuvo el dirigente sindical entrevistado por Habrá consecuencias, ciclo que se emite por El Destape Radio. El secretario adjunto de la central obrera remarcó además que "no hay que esperar a que termine la pandemia" para llegar a acuerdos básicos entre los distintos sectores".

"Esto viene demorado", se quejó Andrés Rodríguez, quien también lamentó la demora del Gobierno en la inclusión de sindicalistas y empresarios en el Gabinete Económico y Social. En ese sentido, el líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) descartó la posibilidad de establecer acuerdos en negociaciones directas con los empresarios, ya que remarcó que esa mesa "tiene que constituirse con el Gobierno presente".

El Gobierno pagará el aguinaldo en cuotas a los estatales con sueldos altos

Rodríguez también ratificó sus cuestionamientos al Gobierno por la decisión de pagar en cuotas el medio aguinaldo de los trabajadores estatales que perciban sueldos mayores a 80 mil pesos. "Lo definió unilateralmente el Poder Ejecutivo. Hemos rechazado esa realidad, porque no es lo lógico, sobre todo cuando se ha pedido un cuarto intermedio para discutir un aumento salarial. Todavía no tuvimos aumento este año. Nos parece fuera de lugar que se prorratee el medio aguinaldo", señaló.

A la vez, advirtió que el pago en cuotas del aguinaldo "fue imitado por otra provincias y se extiende a la actividad privada", ante lo cual planteó: "Por eso consideramos que no es para nada una medida positiva". El sindicalista sostuvo que el Gobierno justificó la medida en "la caída de la recaudación". "Pero los salarios de los trabajadores no están atados a la recaudación, por eso no nos parece que sea una razón que fundamente la decisión", concluyó.

LR/FF