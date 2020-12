Alberto Fernández: la vacuna Pfizer-BioNTech "no parece ser la más accesible para la gente"

En medio de lo que denominó como una "guerra comercial" con intereses políticos contra la vacuna desarrollada por Rusia, Sputnik V, el presidente Alberto Fernández dijo que la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech "no parece ser la más accesible" para los argentinos.

Aunque aseguró que todas las vacunas "tienen que ser buenas" y "tener entidad científica", cuestionó a la vacuna de Pfizer-BioNtech por los contratiempos en las negociaciones con el gobierno: "Necesitan 70 grados bajo cero y veo que hay siete depósitos en la Argentina capaces de suministrar semejante frío, diría que esa vacuna no parece ser la más accesible para la gente", explicó.

"Si finalmente AstraZeneca termina haciendo la vacuna y si puede funcionar entre 2 y 8 grados, yo diría que es una gran vacuna porque en una heladera común puede ser guardada", anticipó Alberto Fernández , quien advirtió que se preocupó "mucho" por negociar con todos los fabricantes de vacunas contra el coronavirus.

"Yo no me animaría a decir que una es mejor que otra. Con qué parámetros las comparamos. Sí me preocupé mucho por negociar con todos: seguimos hablando con Pfizer, tenemos la de AstraZeneca, compramos a Rusia la de Gamaleya y seguimos negociando con China", dijo en declaraciones a TV Pública.

"Parecería que somos pecadores porque tenemos 300 mil vacunas en Argentina cuando hay otros países que las están pidiendo", respondió frente a las críticas por la adquisición de la vacuna del Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia.

"Guerra comercial"

"A las 11:00 de la mañana de hoy estaban distribuidas las vacunas en todas las provincias. Hemos acordados que la Argentina se empiece a vacunar a las 9:00 en todos lados. Eso sí es simbólico y eso sí me interesó que sea así", precisó el mandatario nacional en declaraciones a la TV Pública.

Fernández destacó la adquisición de la vacuna del laboratorio de Gamaleya y remarcó que se habla "de la vacuna mas codiciada por la humanidad", al tiempo que señaló que "hay 7.000 millones de personas esperándola". "Eso supone un mercado impresionante. Todos anhelamos tener esa vacuna. Si se multiplica 20 dólares por 7.000 millones lo que da", agregó.

"De por sí es un mercado impresionante que mueve un negocio de miles de millones de dólares. Y ahí hay una disputa muy dura donde los unos desacreditan a los otros. Hay una guerra comercial desatada. La llaman vacuna rusa y no de Gamaleya", sostuvo el Presidente.

El jefe de Estado consideró que "hay sectores políticos que informan o desinforman y usan esta vacuna como parte de su partido". "La gente tiene mucha confianza y hace bien en tenerla, no le presta tanta atención a los cantos que intentan alejarla y espantarla de la vacuna, es un problema de los que quieren, por algún interés, sembrar dudas", añadió.

