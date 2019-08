Alberto Fernández: "Macri no entendió nada y va a seguir haciendo lo mismo"

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, remarcó esta noche que el mandatario nacional, Mauricio Macri "no entendió nada y va a seguir haciendo lo mismo, a pesar que dos terceras partes de la población argentina rechazó al Gobierno" en las PASO. "Cuando veo esas cosas, mas allá que fueron coucheados al decir que escucharon a la población, no entendieron nada porque lo que vimos en la conferencia de prensa de Macri fue que van a seguir haciendo lo mismo y la culpa es del kirchnerismo, todo le sale mal por el kirchnerismo y ahora que termina su mandato la culpa es del gobierno que va a venir", precisó el candidato ganador de las Primarias con una ventaja de 15 puntos sobre el oficialismo.

Entrevistado por los periodistas María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en su programa Corea del Centro (NET TV), el ex jefe de Gabinete se mostró "preocupado como cualquier argentino por lo que pasa en el país". "Lo que uno ve es una enorme dificultad por parte del gobierno para encontrar solución a los problemas que enfrenta y lo peor es que no solo no los resuelve sino que los empeora. Y en el medio estamos los argentinos. En esos términos, mas allá de la enorme satisfacción que fue que se entendió una alternativa de cambio, se ve a un presidente desbocado, enojado con la realidad y que culpa al kirchnerismo", agregó. "La mitad de la Argentina nos votó y él sigue insistiendo que vamos a tener los mismos problemas de Venezuela", acusó.

Respecto a la posibilidad de dialogar con el mandatario nacional si lo convoca, Fernández explicó: "Quiero que los argentinos dejen de sufrir y este gobierno solo los hace sufrir. Si sirve mi intervención para que dejen de sufrir lo haría, pero no soy nada, ni siquiera un presidente electo. Soy un simple candidato. Él está orgulloso de lo que hizo, no lo puedo creer, cuatro millones y medio de pobres y habla de que el mundo está asustado por nosotros". "El canal de diálogo está absolutamente abierto. Si Macri me necesita voy mañana a hablar con él", dijo.

Fernández dijo, sin embargo, que el diálogo entre oficialismo y oposición no sirve si no se toman medidas: "Vamos a hablar y va a dejar a (Nicolás) Dujovne, que tiene el 80 por ciento del patrimonio en el exterior y gobierna el patrimonio de los argentinos. Quiere hablar conmigo Macri y deja a (Guido) Sandleris, que ni siquiera tiene acuerdo del Banco Central y es un presidente usurpador que ha hecho estragos con las divisas de la Argentina", precisó. En ese sentido, añadió: "Yo hablo con Macri y estas dudas que tenemos cómo las resolvemos".

D.S.