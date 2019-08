Consenso político y un plan sólido de Alberto F., las claves para calmar a los mercados

por Juan Pablo Álvarez

La victoria aplastante del Frente de Todos en las PASO no era la noticia que esperaban los mercados financieros y eso se notó: se depreció el peso, cayó la Bolsa, se desplomaron los bonos y subió el riesgo país. Los analistas están preocupados por la inestabilidad política y económica hasta una eventual asunción de Alberto Fernández,

PERFIL consultó a especialistas que coincidieron en la necesidad de alcanzar acuerdos políticos, aunque ninguno de ellos lo cree posible, sobre todo tras el discurso de Mauricio Macri.

"En el mundo financiero estaban operando a precios que incorporaban un empate técnico o diferencias de cuatro puntos entre Fernández y Macri. Cuando eso no se dio, la gente del mercado empezó a operar a precios que incorporan una vuelta al kirchnerismo e, históricamente, el riesgo del país del kirchnerismo es más alto. Eso hizo caer los precios de los bonos, las acciones y los ADR", describió la situación Juan Ignacio Paolicchi, de la consultora EcoGO.

Para Paolicchi, los inversores y los que mueven dinero en los mercados quieren saber cuál será el plan económico de Alberto Fernández: "Ahora están esperando ver qué hace Alberto Fernández en materia económica y quiénes van a ser los encargados de manejar la política económica. En segundo lugar, quieren que haya cierto acuerdo político para llegar a una transición ordenada. Que se puedan definir ciertos consensos en aspectos básicos, como que se va a pagar la deuda. También se necesitan certezas sobre el plan económico", sostuvo.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler añadió: "El mercado espera que el Gobierno obtenga gobernabilidad y que se centre en eso y no en una elección que es imposible de remontar. Que siga con el ajuste del gasto y que estabilice el tipo de cambio para que no se espiralice la inflación". En cuanto a lo que se le pide a la oposición, Buteler sostuvo: "Algún mensaje que acalle los miedos: que no va a haber cepo y que no va a haber complicaciones en el manejo de fondos".

Los números de la economía que explican la derrota de Macri

El economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman, indicó: "El panorama es bastante negro: el dólar subió mucho, la tasa también, se renovaron pocas LELIQs. El dato positivo es que el total operado en el mercado cambiario fue bajo (menos del promedio diario, USD 600 millones), con lo cual fue más un problema de oferta que una corrida lo de hoy".

En tanto, Rajnerman no fue optimista con lo que se viene: "La responsabilidad de la corrida es del Gobierno actual, por el modelo económico que se llevó adelante desde 2016. Pero la otra parte puede ayudar a calmar y dar un mensaje conjunto sería una buena señal. Pero el primero que tiene que mover es el Gobierno. Y la señal de la conferencia de hoy fue en el sentido contrario".

La conferencia de prensa de Macri aleja las posibilidades de un acuerdo político

No fue el único pesimista en ese sentido. Gabriel Caamaño Gómez, de la consultora Ledesma, consideró que al ver las principales fuerzas políticas "sus incentivos políticos están a contramano del objetivo de la estabilidad económica".

"La forma de anclar expectativas no pasa por la política monetaria: es un tema político. Hoy tenés un gobierno desgastado, sin credibilidad, que perdió en las PASO. Y un mercado que le tiene miedo a la oposición", expresó Caamaño Gómez.

Futuro cercano. La economista jefe de Fundación Capital, Irina Moroni, resumió: "Respecto de la jornada de hoy, el FMI es bastante reticente a usar dólares de las reservas para contener una corrida cambiaria, por lo que las herramientas en el corto plazo del Banco Central son la tasa de interés, intervenciones en futuro y escasa intervención en el mercado spot. Frente a este punto, deben monitorearse los pesos susceptibles de dolarizarse (Letes en pesos, plazo fijos). Además, el test de la semana será el vencimiento por u$s 950 millones de Letes en moneda extranjera".

