Con menor ‘riesgo PASO’, el mercado ahora habla de ‘la presión de octubre’

por Mirta Fernandez

En la recta final hacia las PASO, el Gobierno reforzó esta semana el mensaje de que dispone suficiente poder de fuego para afrontar una eventual mayor dolarización. Sin embargo, algunos en el mercado creen que en septiembre y octubre se abre una zona de desafío que podrían presionar sobre el tipo de cambio, aunque no avizoran una corrida.

Advierten que en ese lapso, justo previo a los comicios presidenciales, el ritmo de liquidación del campo será menor, y además, hay vencimientos de Letras Capitalizables en pesos (Lecaps) que en su mayoría están en manos de fondos extranjeros que podrían dolarizarse si el resultado de las PASO en agosto arroja dudas sobre la reelección de Macri.

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, destacó esa artillería: la entidad puede intervenir en el mercado de contado cuando vea eventos “disruptivos”, y esta semana el FMI le amplió el margen para actuar en futuros. Además, el funcionario proyectó una oferta de dólares en el segundo semestre de US$ 16 mil millones, esto es sumando las divisas que aportarán principalmente oleaginosas y cerealeras (US$ 12.400 millones) y las ventas diarias de US$ 60 millones del Tesoro.

Gran parte de la paz cambiaria se logró por el ingreso de divisas de fondos inversores del exterior que apostaron al carry trade para aprovechar las altas tasas en pesos, pero el riesgo latente es que un día decidan salir y salte el dólar, como pasó en marzo y abril último.

Algunos sospechan de un acuerdo del Gobierno con determinados fondos, prometiéndoles calma cambiaria.Otros dicen que es “normal” que existan conversaciones con fondos, pero que “no es que hay pactos, los inversores juegan al carry porque “el contexto cambió y les conviene”.

Desafío. Mauro Mazza, de Bull Markets Brokers, indicó que Templeton, Pimco, y Allianz Capital Group son fondos que compraron mucho en Lecaps. Previno que “en septiembre y octubre, hay vencimientos jodidos, porque la mayor parte están en manos de inversores de afuera, y son unos US$ 70 mil millones, por lo tanto es una zona de riesgo, porque si se dolarizan, pueden hacer un desastre”. Y “si ven que puede ganar Fernández, seguramente esos fondos van a salir”, y ahí “el BCRA tendrá que intervenir en el mercado”.

En cuanto a los US$ 16 mil millones de oferta para el segundo semestre, Mazza explicó que el número es “correcto”, pero “no es homogéneo: los meses fuertes del segundo semestre son noviembre y diciembre con la cosecha del trigo, pero en septiembre y octubre cuando más podrías necesitar, la liquidación (maíz y aceite) será unos US$ 70 millones diarios, frente a unos US$ 90 millones diarios (con picos de 140 millones) de junio, y además, en el caso del maíz el productor puede retener”. Matías Rajnerman, economista de Ecolatina, tildó de “optimista” la cifra aludida por Sandleris porque “hay una cuestión de timing, el sector privado no tiene obligación de liquidar y lo hará cuando la ecuación más le cierre”.

El dólar habría hallado un piso en $ 43 tras el minirrebote de la semana

Esta semana el dólar se despabiló. El billete verde para la venta minorista cerró ayer a $ 43,61, según el promedio del BCRA, con lo cual tuvo una suba semanal de 77 centavos, y cortó una racha de cinco semanas seguidas de baja. En terreno mayorista, la divisa finalizó a $ 42,42, o sea un alza semanal de 82 centavos. La moneda americana había saltado el lunes un 2%, y el BCRA el resto de la semana marcó la cancha con ventas en el mercado de futuros, para frenar la escalada. Los analistas consultados por PERFIL evaluaron que, por un lado, el dólar “encontró” un piso, y por otro “quedó demostrado que el Gobierno “va a cuidar la estabilidad del dólar” porque es lo que mejoró sus chances electorales. En este contexto, la Bolsa porteña cayó ayer 1,45% y acumuló un descenso semanal de 6,1%, mientras que el riesgo país quedó en 784 puntos, un leve repunte frente a los 779 de una semana atrás.

Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, señaló que “el Gobierno decididamente ha querido planchar al dólar, porque eso es lo que más lo beneficia en intención de voto”. Comentó que “el sentimiento en el mercado es que $ 41,50 es el piso del dólar mayorista” y estimó que en julio “el techo oscilaría en $ 42,50 o $ 43”. Gustavo Quintana, de PR Cambios, sostuvo que “la estrategia oficial consistente en la intervención en los mercados de futuros suavizó la curva de ajuste, tolerando una corrección que llevó al dólar al nivel más alto de las últimas tres semanas” y advirtió que “sobre el fin de la semana próxima se inicia el habitual cierre de posiciones por el fin de mes, un factor que seguramente adicionará un elemento de presión sobre el dólar que exigirá el mantenimiento de la tutela oficial”. Para Consultatio, “la reacción del BCRA ante el primer signo material de inestabilidad cambiaria, fue contundente: intervención en futuros por US$ 500 millones. La pax cambiaria no parece negociable”

En este marco, la tasa de referencia monetaria de las Leliq se ubicó ayer en promedio en 58,70% mostrando una baja frente al cierre 59,01% de la semana anterior, con lo cual aminoró el ritmo del descenso. Sosa prevé que en adelante “difícilmente haya una baja agresiva, se arrimará despacito al 58%” de piso garantizado hasta fin de este mes.