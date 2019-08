Alberto Fernández, eufórico tras el triunfo: "El cambio somos nosotros, no ellos"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró esta noche que a partir de esta elección los argentinos empiezan a "construir otra historia".

"Estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. Les quiero agradecer a cada uno de los argentinos que nos dieron el voto. Es un testimonio de su confianza", señaló al tomar la palabra en el bunker del Frente de Todos. Y agregó: "Se dieron cuenta que nosotros éramos el cambio y no ellos".

Batacazo: el kirchnerismo le arrebató intendencias al oficialismo

"Mi agradecimiento a todos los gobernadores que hicieron posible este resultado, de verdad gracias, ellos y sus pueblos entendieron que vamos a contruir un país distinto donde el sistema federal funcione. El país que construyamos va a ser mejor", remarcó.

Y continuó: "No venimos a restaurar un régimen, venimos a crear una nueva Argentina que tome en cuenta las mejores experiencias, y que termine con este tiempo de mentiras y le de a los argentinos un horizonte mejor. En esa Argentina todos tienen lugar".

Cinco razones que explican por qué ganó Alberto Fernández en las PASO 2019

"A partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos denigra. Vamos a ser ese país, se lo debo a Estanislao (su hijo) y ustedes se lo deben a sus hijos", dijo en el búnker del Frente de Todos, luego de conocerse su holgada victoria en las PASO.

"Estoy seguro de que hoy la Argentina dio un veredicto claro que dice 'cambiemos', en el mejor sentido, porque el cambio somos nosotros, no ellos", expresó Fernández, al tiempo que destacó que de llegar al Gobierno va a "arreglar lo que los otros rompieron".

Macri mandó a todo el mundo a dormír sin ningún dato del escrutinio

"No vamos a preguntarle a nadie a quién votó. Prometo trabajar para que me entiendan. Los que están intranquilos que no se intranquilicen, nunca fuimos locos gobernando. Una vez más vamos a arreglar lo que los otros rompieron", destacó.

Eufórico, agregó: "A los que recomendaron que nos vayamos a dormir, le pedimos por favor que no se duerman más porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme".

"Siempre arreglamos los problemas que otros generaron, otra vez mas lo vamos a hacer la Argentina esta pariendo otro país y en ese pais, el unico trabajo que tenemos nosotros es que los argnitnos recuperen la felicidad que han perdido", concluyó.

MS/MC