Alberto respaldó a Guzmán: "Si no hubiéramos tenido acuerdo por la deuda, las condiciones serían muy distintas"

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde un acto en el Salón del Bicentenario en el que presentó el proyecto de Ley de Inversiones Hidrocarburíferas. El mandatario, que estuvo acompañado por el secretario de Energía, Darío Martínez, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó que con la iniciativa "estamos poniendo un poco más en pie a la Argentina" y aprovechó para bancar la gestión económica.

"Este proyecto va en un sentido muy claro: mejorar la capacidad productiva de hidrocarburos y gas que la Argentina necesita. También tiene un rasgo distintivo que fue que todos fueron oídos, escuchados y aportaron para ver cómo se hacía mejor y más fructíferamente para todos", destacó el presidente.

Durante la presentación también participaron presencial y virtualmente los gobernadores y gobernadoras de varias provincias, empresarios y dirigentes sindicales. "Llevamos casi dos años tratando de impulsar la producción gasífera e hidrocarburífera. Hay que recordar que el plan Gas-Ar efectivamente funcionó, tanto que hoy nos permite pensar en garantizar exportaciones y buscar oportunidades en Brasil", dijo.

El mandatario se mostró junto a Guzmán luego del fracaso electoral que sufrió el Frente de Todos en las elecciones PASO del domingo, que motivó fuertes críticas internas hacia la política económica de la Casa Rosada y pedidos para que haya un recambio en el gabinete.

“Celebro que podamos estar mandando en contexto de pandemia una ley construida entre el Estado, los inversores privados y los trabajadores, que son muy importantes porque en toda nuestra lógica la idea de que alguien invierta y arriesgue convocando al trabajo es muy importante”, destacó.

Guiño a la gestión económica

Durante la presentación del proyecto de ley, el presidente dijo que la principal ambición es que la Argentina produzca en exceso y exporte los excedentes para que "ingresen los dólares que hacen mucha falta". "Para eso hemos decidido dar certezas para que nadie ande a ciegas viendo como puede cambiar esto en los próximos meses porque estamos previendo 20 años de estabilidad en materia fiscal", sostuvo. En ese marco, inició una defensa hacia la gestión económica.

Fernández dijo que "el Estado puede garantizar estabilidad y beneficiarse sin renunciar a buscar recursos donde los necesita", y seguidamente aprovechó para mandarle un guiño a los empresarios. "Los miro a (Alejandro) Bulgheroni y a (Eduardo) Eunekian que han llevado un proyecto muy importante de reservorios de gas que fueron antiguos pozos y eso hubo que reglamentarlo", expresó el presidente.

En medio de las críticas tras las elecciones, el mandatario le dio un fuerte espaldarazo al ministro de Economía y su gestión. "Hoy tenemos que presentar el Presupuesto dando por cierto que el año que viene no tenemos que cumplir compromisos externos y eso exige seguir adelante la negociación por el fondo de la cuestión. Si el acuerdo no existiera no tendríamos que pagar 19 millones de dólares el año entrante y serían condiciones muy distintas", indicó.

De esa manera, el titular del Ejecutivo nacional derribó las dudas respecto a la posibilidad de la salida de Guzmán exigida principalmente desde el sector kirchnerista del Frente de Todos.

Guzmán: "Todo lo que hacemos es pensando en cuidar a nuestros argentinos"

Antes que el presidente tome la palabra, Guzmán tuvo en sus manos el micrófono y lo usó para defender su trabajo en la cartera económica. "En estos 21 meses de gestión se aprobaron y sancionaron 15 leyes económicas y en todas el objetivo ha sido cuidar a nuestra gente", sostuvo.

"Nosotros gestionamos un país en el cual no existía el crédito porque se rifó en el periodo entre 2016 y 2018. No había mercado de crédito en nuestra propia moneda ni siquiera, y nos llegó una pandemia", dijo a modo de argumentar las decisiones que se tomaron, muchas de las cuales son el eje de las críticas por la derrota electoral.

Llamativamente, el funcionario hizo un paréntesis para citar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Hay algo que me gustó mucho de lo que dijo Cristina días atrás, que habló de la persistencia en las convicciones, de la terquedad y la adaptabilidad. Y nosotros hemos gobernado en un contexto de enorme incertidumbre en donde la adaltabilidad fue fundamental porque el contexto es cambiante y todo el tiempo hay que dar respuestas", dijo.

Y remarcó: "Cada una de esas respuestas las damos sobre la brújula que es cuidar a nuestros argentinos. Sobre eso buscamos seguir construyendo el país, dando respuesta a problemas en un contexto muy dificil".

Todo ocurrió minutos antes de que se conociera que varios ministros y ministras, entre ellos el de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, pongan a disposición del presidente su renuncia tras las PASO.

