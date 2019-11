Fernández hizo catarsis con Rafael Correa: "Así, no podemos pagar la deuda"

En el programa "Conversando con Correa", el programa del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa en el canal Rusia Today (RT), el presidente electo Alberto Fernández se refirió a los temas más acuciantes de la realidad argentina, con los que deberá lidiar desde el próximo 10 de diciembre, repitiendo en el caso de la deuda externa una verdad a esta altura irrefutable: "queremos pagar, pero es imposible en las condiciones en que está la economía argentina".

"La Argentina siempre pagó sus deudas, pero el mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina", enfatizó el electo mandatario peronista.

Fernández volvió a cuestionar con dureza el rol desempeñado por el FMI en la Argentina. "El Fondo Monetario Internacional le prestó a Macri 57.000 millones de dólares, eso representa el 60% de lo que tiene prestado en el mundo", enfatizó. Asimismo consideró que el FMI adoptó esa decisión "para que Macri pudiera sostenerse" en el Gobierno.

Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), en tanto, este jueves 7 de noviembre anunciaron que el organismo "está listo para negociar" con el nuevo gobierno de la Argentina "sin condiciones previas", con el obvio objetivo de para darle continuidad al acuerdo crediticio por 56.300 millones de dólares que firmó la gestión Macri.

"No tengo fecha de misión planificada en este momento, pero estamos dispuestos a trabajar con el presidente electo Alberto Fernández y su equipo cuando les parezca, durante el período de transición. No tengo fecha de misión planificada en este momento", dijo el vocero del Fondo, Gerry Rice, en la conferencia de prensa bimensual del organismo.

Al ser consultado sobre si el Fondo había presentado algunas condiciones para sentarse a conversar sobre la renegociación de la deuda que la Argentina tiene con el organismo, Rice contestó: "Eso no depende de condiciones previas. Estamos listos cuando sea conveniente hacerlo".

El FMI aseguró que dialogará con Alberto Fernández "sin condiciones"

Fernández señaló en su charla con Correa que la asistencia financiera del FMI "le permitió a Macri hacer la campaña política más cara de la historia de la humanidad: a los argentinos nos costó 57 mil millones de dólares". Insistió en su diálogo con el ex mandatario ecuatoriano que "las culpas del estado en el que nos encontramos, es compartida entre Macri y el FMI".

"La herencia que nos dejan es gravísima, enfrentaremos problemas que jamás se nos ocurrió que podríamos tener", enfatizó Fernández, a poco más de un mes de asumir el poder en la Argentina, el próximo 10 de diciembre.

NA/HB