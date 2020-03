Alberto Fernández reveló la verdad sobre el supuesto "reto" de Cristina en el Congreso

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, reveló en una entrevista televisiva la verdad sobre episodio que más dio que hablar durante la inauguración de las sesiones parlamentarias del 1 de marzo, cuando las cámaras mostraron a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, supuestamente retándolo. El video del presunto "reto" fue la comidilla de las redes sociales y desató los comentarios sobre la relación entre el presidente y su protectora.

"Llegue al Congreso en horario perfectamente pero yo no sabia que hay todo un rito antes de pasar a la sala de Diputados", relató Fernández al ser entrevistado por Viviana Canosa (Canal 9). "Es un ritual que ya había hecho el 10 de diciembre cuando asumí, el que uno tiene que ir primero y visitar un ejemplar de la Constitución Nacional, después pasar y firmar 2 libros, uno de Diputados y otro de Senadores.

"Yo le dije a Cristina ‘pero esto ya lo hice’ y ella me dijo que cada vez que venga al Congreso tengo que hacerlo", relató el presidente, gesticulando con las manos de la misma forma que se ve a la vicepresidenta en el video sin audio. "Estaba lleno de periodistas, no nos vamos a estar peleando ahí", minimizó Fernández, afirmando que "aunque a las formalidades hay que respetarlas, yo no les presto atención a esas cosas, sigo siendo un tipo común, sigo hablando con todos".