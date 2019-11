Alberto Fernández se reunió con los hijos de Evo Morales apenas llegaron a Argentina

Alberto Fernández dejó por unas horas el armado del gabinete para coordinar la llegada de los hijos del expresidente de Bolivia Evo Morales a la Argentina. Desde el jueves, el presidente electo estuvo en contacto directo con Evaliz Morales Alvarado y Alvaro Morales Peredo para coordinar un arribo seguro y tener la tranquilidad de desembarcar en tierras “amigables”.

Para asegurarse de que no tuvieran inconvenientes, Fernández le pidió al exembajador en Estados Unidos, Jorge Arguello, que se comunicara con el canciller actual, Jorge Faurie, para que tuvieran información de su llegada. El presidenteelecto también se comprometió a brindarles seguridad en nuestro país. Al aterrizar en un vuelo de línea de la empresa Latam procedentes de Lima, Perú, uno de los hombres de extrema confianza de Fernández esperó a Evaliz y Alvaro para hacerse cargo de su traslado. Pocas horas más tardes, Fernández dejó un asado que se extendió hasta horas de la tarde para ir a verlos. “No es por una cuestión política que lo hace, lo hace por un vinculo personal con Evo”, dijeron cerca del ex jefe de Gabinete. Los hijos del exmandatario de Bolivia ingresaron al país como visitantes: no lo hicieron en calidad de asilados políticos. Según pudo saber PERFIL, seguirán especialmente custodiados por hombres del presidente electo.

Aunque continuarán en el país cuando asuma el 10 de diciembre, en el Frente de Todos no creen que sean parte de la ceremonia de traspaso de mando. Para ese día, es el Ministerio de Asuntos Exteriores el encargado de enviar las invitaciones internacionales. Hay distintas listas, una con todos los presidentes de los 193 países. Fernández pidió que la presidenta de facto, Jeanine Añez no esté incluida. La segunda nómina se trata de los invitados especiales del nuevo presidente, en donde se pidió incluir a expresidentes y dirigentes del Grupo Puebla.

Bajo Perfil. Fernández continuará los próximos días con menos exposición pública que la que supo tener las semanas posteriores a ganar las elecciones. En las últimas horas, el futuro presidente dedicó gran parte del día a terminar de delinear su gabinete y recibir a dirigentes en las oficinas de Puerto Madero para acordar distintos nombres y el cambio en la estructura del gobierno.

“Macri presentó a su gabinete los primeros días de diciembre”, dicen cerca del ex jefe de Gabinete. Si embargo, en 2015 el ballottage a fines de noviembre llevó a una transición corta, como la que quiere imitar Fernández ahora. Aunque asegura que ya tiene gran parte del gabinete armado, el presidente electo terminará de negociar algunos cargos los últimos días. Uno de estos ejemplos es el ministerio de Transporte. Sergio Massa dio por seguro que allí desembarcaría el massista Raúl Pérez, pero nunca recibió el ofrecimiento formal. Ahora Fernández le ofreció ese lugar a Carlos Caserio.

Las segundas y terceras líneas están siendo motivo de disputas entre gobernadores, movimientos sociale y sindicalistas que esperan ser recompensados por acompañar la candidatura de Fernández cuando se creía que sería una elección ajustada. El presidente electo también busca saldar el enojo de algunos heridos que quedaron afuera del cierre de listas en la elección y contener a parte de la tropa peronistas con los lugares que aún no tienen nombrs claros. “Está dele poner y sacar ravioles de la cacerola”, grafican en Puerto Madero sobre los nombres que entran y salen del futuro organigrama.