Alberto Fernández se sumó a un recital de Drexler y le pidió un tema

Son conocidos no sólo los gustos musicales del presidente Alberto Fernández, sino también su destreza con la guitarra criolla. En contadas ocasiones durante la campaña e inclusive en momentos álgidos de la gestión, se lo ha visto portar la conocida "viola" acústica que siempre tiene un lugar en su despacho.

En este marco, el primer mandatario no dudó este domingo en sumarse a un concierto gratuito online que lanzó el cantautor uruguayo Jorge Drexler.

Para sorpresa de los asistentes de manera remota al evento, Fernández fue uno de los que lanzó un pedido de canción: "Milonga paraguaya", solicitó esta tarde. Por estas horas, parte de la agenda presidencial se basa en gestionar un nuevo intento de propuesta final a los bonitas por la deuda, más reuniones y análisis de cifras de la cuarentena y con la resonancia del caso de la muerte de Fabián Gutiérrez que obligó al Poder Ejecutivo a realizar comentarios al respecto.

Según compartió en sus redes la abogada, comunicadora y feminista Ana Correa, autora de Somos Belén, ella disfrutaba del recital cuando apareció el repentino pedido del Presidente.

Milonga paraguaya es una canción incluida en el disco llamado Llueve, lanzado en 1998. El tema fue dedicado en homenaje a Agustín Pío Barrios Mangoré, un guitarrista y compositor paraguayo de parcialmente guaraní nacido en el siglo XIX.

La letra de Milonga paraguaya:

Milonga paraguaya, prima lejana de Mangoré.

¿Que me estará queriendo decir la noche, que no lo sé?

Yo miro a mi guitarra, busco en las grietas del corazón.

Como estaré de solo que estoy hablándole a una canción.

Pasa un segundo, como pasa una página en blanco que no estrené.

Paso la vida buscando un verso que nunca encontraré.

Cuando me quede solo varado y lejos del mar, yo sé, que aunque no tenga nada, tendré a esta copla esperándome.

Que aunque no tenga nada, tendré a esta copla esperándome.

Abre tus brazos y suéltate el pelo

que vengo buscándote, milonga paraguaya prima lejana de Mangoré.