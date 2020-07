Se conocerá este domingo la nueva propuesta del Gobierno por la deuda

Noticias Relacionadas Continúa la tensión por la deuda

Luego que el ministro Martín Guzmán anticipara esta semana que el Gobierno haría una nueva propuesta de canje de deuda, la segunda de tono oficial y en medio de los fuertes cruces entre grupos de bonistas, algunos proclives al acuerdo con la Argentina y otros más duros, el presidente Alberto Fernández confirmó este domingo que en el transcurso de la jornada se conocerán esos números. Se trata de la segunda oferta “oficial” y promete ser la última en el complejo proceso de negociación en marcha.

La propuesta apunta renegociar deuda por 66.000 millones de dólares y se publicará este domingo en el Boletín Oficial, para luego girarla a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). “Es todo lo que podemos ofrecer, no habrá ni un peso más”, repitió Fernández, como en ocasión de la oferta anterior.

"La propuesta es un enorme esfuerzo pero es el máximo esfuerzo que podemos hacer, por lo tanto espero que los acreedores entiendan y comprendan que pedirnos más esfuerzos implica empezar a fallar con las promesas tomadas", insistió en destacar el Mandatario.

"Espero que las conversaciones, que están bastante bien encaminadas, puedan terminar bien ni siquiera se le está pidiendo a alguien que pierda, sino que deje de ganar lo que estaba ganando en exceso", consideró. Y volvió a apuntar a Mauricio Macri, al sostener que "el Gobierno anterior dio condiciones a los títulos insólitas. Condiciones que el mundo no daba. Y permitió ganancia a esos acreedores que en el mundo no existen. Sólo les estoy pidiendo que ganen como ganan en el mundo, no como Macri los dejó ganar".

Las negociaciones con los bonistas comenzaron ni bien empezó el gobierno de Alberto Fernández, que desde un primer momento contó con el apoyo del FMI para renegociar la deuda con los acreedores privados. Aunque aún no se conocen los números concretos, se estima que, desde la oferta inicial que presentó Martín Guzmán, que ofrecía pagar cerca de 40 centavos por dólar adeudado, la nueva oferta estaría rondando los 55 centavos, lo que significa más de U$S 10 mil millones respecto a la inicial.

En este sentido, el Presidente y su ministro mantuvieron una conversación telefónica para ajustar la estrategia que permita cumplir con los porcentajes previstos en las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s) que establecen los bonos emitidos durante las administraciones de Néstor Kirchner y Macri.

"La nueva oferta de la deuda se va a conocer hoy y va a estar abierta hasta fines de agosto", remarcó el Primer Mandatario en declaraciones radiales citadas por la agencia Noticias Argentinas. "Es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra, que era poder hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que nos permita no postergar más a los que ya están muy postergados", aseguró Fernández.

