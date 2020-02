Alberto acusó a Macri de "mentirle al mundo": "No es una buena manera de hacer política"

El presidente Alberto Fernández consideró que "los líderes" de las cinco naciones que visitó en su gira europea se sintieron "defraudados" con Mauricio Macri, al tiempo que destacó que todo salió como el gobierno "quería que saliera" y destacó que el FMI "debe estar viendo" que la región "quiere atender lo que Argentina ofrece como solución" para la cuestión de la deuda externa.

En una entrevista con Telam y otros dos medios en el hotel Regina de París, el mandatario expresó que "cuando uno escucha hablar a los líderes europeos cómo se sintieron defraudados por Macri, uno se da cuenta que de exitoso no tiene nada. Mentirle al mundo no es una buena manera de hacer política". No obstante, consultado sobre si cree que es él quien trajo "devuelta al mundo" a la Argentina, respondió que no cree "ni una cosa ni la otra".

"El mundo hoy es una gran aldea y uno tiene que estar vinculado al mundo indefectiblemente. Pero la política internacional no es sacarse fotos: es asumir compromisos muy profundos y en esta gira lo hicimos. Lo hicimos con el Papa, con las autoridades italianas, con Pedro (Sánchez), cuando hablamos de la necesidad unir más a América del Sur con Europa, lo hicimos con Merkel no solamente hablando de la UE, sino de alternativas de inversión alemana en Argentina. Y lo hicimos con Macron, hablando de de medio ambiente, de temas de la mujer, de muchas cosas de futuro", argumentó.

Fernández viajó hoy de regreso al país tras haber cosechado el respaldo de las cuatro principales economías de la Unión Europea -Alemania, Francia, Italia y España- a sus planes de renegociación de la deuda con el FMI, así como del papa Francisco, quien defendió la propuesta argentina públicamente frente a la jefa del organismo internacional, Kristalina Georgieva.

Además, manifestó su confianza en que la responsable del FMI sabrá interpretar el hecho de que la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se hayan alineado con Argentina.

La gira europea también sirvió a Fernández para posicionarse en una situación de liderazgo regional y afianzar el vínculo con Europa, planteando su propuesta para encaminar la crisis de Venezuela, que pasa por recuperar el grupo Contadora, iniciativa multilateral que promovió la paz en Centroamérica en los años 80.

JD / CP / DS