Cornejo: "Cada vez tiene más sentido la idea de Mendoza y Córdoba de separarse del país"

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, volvió a hablar sobre los movimientos independentistas que se formaron en el último tiempo en algunas provincias como Mendoza, donde fue gobernador, y Córdoba. "Cada vez tiene más sentido la idea de separarse del país", dijo.

Entrevistado por el periodista Edi Zunino, el diputado nacional se quejó porque los recursos nacionales "juegan un papel importante" por lo que el Gobierno nacional busca "tener a todos comiendo de su mano" ya que "es una herramienta de poder con los gobiernos provinciales que tienen sus temores".

En ese marco, recordó sus polémicos comentarios a favor de la independización de Mendoza de Argentina: "Hay un movimiento en Mendoza y Córdoba, son dirigentes del sector privado que creen que la Argentina los contagia, que de nada vale hacer las cosas bien en las provincias porque las condiciones macroeconómicas se imponen. En ese contexto, hay gente que plantea autonomizarse".

"Dije que Mendoza está siendo cada vez más perjudicada. Le frenaron una obra que es de financiación de la provincia todavía no se puede explicar por qué la frenaron. Veníamos a contribuir en energía a la Argentina y nos ponen trabas todo el tiempo", agregó Alfredo Cornejo.

Alfredo Cornejo: "Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente"

En esa línea, manifestó: "El periodista me dijo de si los del Mendoexit tienen razón. Le dije que la constitución es de una federación, no de una confederación, con lo cual uno se puede ir. Pero empieza a tener cada vez más sentido la idea de separarse del país si se sigue en esta dirección. Si el país no va hacia lugares más sensatos en materia económica, todos los sectores productivos están teniendo la sensación de que producen mucho más de lo que se llevan, que contribuyen al país mucho más de lo que se benefician del país. Esa solidaridad uno la entiende, pero que Formosa esté financiada con el 93% de los recursos nacionales no le da ningún incentivo a Formosa para generar recursos propios".

Cornejo: "Lousteau y yo estamos más cerca de ser presidentes que Larreta y Macri"

En otro aspecto, el ex gobernador de Mendoza se refirió al debate interno en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales 2023: "Van a pasar muchas cosas en estos dos años y medios, pero creo que Lousteau y yo estamos más cerca de ser presidentes que Larreta y Macri. Mauricio desde luego tiene su connotación negativa de las cosas que no obtuvo resultado y Horacio está recorriendo un camino similar con lo cual creo que es el turno de nosotros, los que no estuvimos en el frente de batalla".

Asimismo, apuntó contra la dirigencia política: "Creo que de cada 10 dirigentes políticos de Argentina, 7 son irresponsables, estén en el oficialismo u oposición, por lo cual son inimputables desde el punto de vista de la contribución al desarrollo del país".

"En general, la mayoría de la dirigencia política son seguidores de encuestas, en vez de tratar de que la sociedad cambie en una determinada dirección, ven que cambio se produce en la sociedad y se acomodan a ese cambio. No hay gente que quiera genuinamente promover una cultura política en la sociedad", explicó.

Cornejo tras el libro de Macri: "En el segundo tiempo tiene que haber nuevos jugadores"

Por otro lado, Cornejo se refirió al libro Primer Tiempo de Mauricio Macri y dejó algunas opiniones a favor y otras críticas: "Lo que hizo Macri en materia energética fue sensato, crear las condiciones para generar energía y tener autonomía nuevamente de energía es una cosa que cualquier gobierno, como este, debería estar haciendo. Este Gobierno está viviendo este año y pico que no colapsó el sistema energético por la herencia que recibió de Macri".

"En 2019 se emitió muy poco, por eso Alberto Fernández pudo emitir mucho en 2020", comentó sobre la situación económica y agregó: "El PBI del 2019 es el mismo que el del 2010. Argentina no crece desde el 2010, producimos la misma riqueza. Si se toman las proyecciones del 2020, vamos a tener el mismo PBI que 2008".

"Esta forma de relación laboral no va más en Argentina, el empleo privado está estancado", aseguró al tiempo que manifestó: "El Gobierno de Macri no fue un buen gobierno pero tuvo una orientación que fue superior a la de Cristina y al actual".

Y concluyó: "Macri en el fondo plantea que el ajuste fiscal en el gasto, se puede hacer de shock, pero creo que no se puede por la cultura argentina. No lo puede hacer ningún gobierno, ni siquiera el peronismo".

EuDr