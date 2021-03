Cornejo tras el libro de Macri: "En el segundo tiempo tiene que haber nuevos jugadores"

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, habló este sábado 20 de marzo sobre la presentación del libro "Primer Tiempo" del ex presidente Mauricio Macri y pidió que "en el segundo tiempo tiene que haber nuevos jugadores".

Entrevistado por el programa "De Puntín" que se emite por Radio Continental, y tras asistir al lanzamiento del libro de Macri en el Centro de Convenciones, el ex gobernador de Mendoza opinó: "Me parece bien que un presidente escriba su experiencia en el gobierno. Cómo lo vivió nos sirve al resto de la coalición. Como que es un lanzamiento, categóricamente yo no lo veo así, lo tomo como una contribución".

Sin embargo, cuestionó: "Responsabiliza a algunos terceros por cosas que no funcionaron. Si bien Moyano no contribuye, no creo que sea solo su responsabilidad. Hay responsabilidades compartidas", dijo el diputado nacional.

Sobre la posibilidad de que Macri sea candidato a presidente nuevamente, Cornejo fue contundente: "En el 2023 no creo que vaya a ser candidato. Si el título del libro genera conjeturas, yo diría categóricamente que en el segundo tiempo tiene que haber nuevos jugadores, tiene que haber cambios".

Por otro lado, opinó sobre la gestión del presidente Alberto Fernández al cumplirse un año del inicio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus: "Nunca hizo autocrítica, ni se prohibió hacer anuncios que luego no se cumplieron. No consiguen vacunas porque tienen pésima gestión internacional y pésima relación con los laboratorios".

"La cuarentena sólo ha dado fracasos. Hoy el Gobierno tiene el monopolio de la compra de vacunas. Alberto Fernández hoy se tiene que hacer cargo del fracaso de la cuarentena, no alcanza con una cadena nacional", expresó.

Asimismo, comentó: "En el 2023 la ciudadanía argentina va a mirar a la oposición para darle una nueva oportunidad, es muy probable que eso ocurra".

Por último, Alfredo Cornejo habló sobre las internas en la UCR: "Tengo una visión un poco ambigua, me enorgullece que haya elecciones internas, pero esa competencia saca trapitos al sol. El radicalismo está compitiendo en casi todas las provincias y no ha habido inconvenientes"

