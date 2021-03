En JxC piden que el "segundo tiempo" que planteó Macri sea "con nuevos jugadores"

Mauricio Macri no dio precisiones respecto a qué posición buscará ocupar en el equipo de Juntos por el Cambio en lo que planteó en la presentación de su libro como “el segundo tiempo”. Sin embargo, la reacción de un amplio espectro del espacio opositor es que el ex presidente no debería ser candidato en 2023. No plantean jubilarlo ni retirarlo, pero prefieren que no esté en la primera plana.

Ayer, fue el titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, el encargado de poner en palabras lo que piensan muchos en JxC. “En el 2023 no creo que vaya a ser candidato. Si el título del libro genera conjeturas, yo diría categóricamente que en el segundo tiempo tiene que haber nuevos jugadores, tiene que haber cambios”, aseguró el diputado nacional, también en clave futbolera.

De todas formas, Cornejo destacó, en declaraciones a Radio Continental, el mensaje que dio el ex presidente al presentar su libro, “Primer tiempo”, aunque se diferenció en la profundidad de la autocrítica que realiza sobre lo que fue su gestión.

En la misma línea, en la previa al acto de Macri, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aclaraba que no iba a estar presente por temas de agenda pero le abría la puerta a recibirlo en su provincia si deseaba presentarlo allí. Además, expresó que le parecía bien si el ex mandatario quería seguir teniendo una participación activa en el armado político, pero advirtió con que no lo acompañaría si quiere volver a presentarse como candidato a presidente.

Es que en ese punto es donde en la oposición se viven momentos convulsionados. Desde todos los sectores, ya sean halcones o palomas, radicales o macristas, cada vez más figuras se animan a postularse como posible presidenciables. Horacio Rodríguez Larreta es el primero que se anotó y el que mejor posicionado está según las encuestas. Pero en los últimos meses la figura de Patricia Bullrich escaló y ya nadie se anima a desestimarla. Ella dice que falta mucho, pero ya empezó a bromear con otros dirigentes con que no la bajen. ¿María Eugenia Vidal? Nadie sabe qué quiere hacer, pero más de uno cree que tiene esa aspiración. En el radicalismo también se animan. Gerardo Morales y Alfredo Cornejo se suben al tren. Otros lo quieren subir también a Mario Negri. Y hay quienes no descartan que Facundo Manes debute este año en una lista y quede bien posicionado también. La experiencia de Alberto Fernández, que tres meses antes de las PASO nadie se lo imaginaba como presidente, provocó que ahora muchos dirigentes no se den por vencidos con tanta anticipación. Dos años, en Argentina, es una eternidad.

En esa línea se expresó Alfonso Prat Gay cuando le consultaron por las chances de Macri de jugar activamente ese segundo tiempo. “Falta mucho”, respondió en una entrevista por LN+. Además, el ex ministro de Hacienda ironizó con el juego semántico del título del libro: “Yo jugué 11 minutos del ‘primer tiempo’ de Mauricio Macri”.

Más allá de la posición que adopte Macri de cara al futuro, dejó en claro que querrá tener una voz predominante en la construcción opositora para volver al poder. “El segundo tiempo ya empezó”, aseguró. Y bajó línea: “Con los halcones y las palomas”.