Macri cumplió el objetivo de recuperar el centro de escena

Mauricio Macri cumplió su objetivo: volvió al centro de la escena, pudo reivindicar su gestión y generó un best seller con Primer tiempo. Así lo plantearon, tras la presentación del libro en el centro de Convenciones, sus principales colaboradores ante PERFIL.

El objetivo que se había trazado el pequeño equipo que organizó el acto fue mostrar a un Macri “cercano”, como en el último tramo de la campaña de 2019. La “cercanía” fue un concepto que comenzó en 2015 y, tras la derrota de agosto en las primarias, intentó ponerse de nuevo de relieve. Según sus asesores, fue clave para la remontada.

El grupo macrista que trabajó fue encabezado por Pablo Avelluto, el ex secretario de Cultura y moderador; Hernán Lombardi, ex titular del Sistema de Medios y organizador de las marchas del “Sí, se puede”, y Fernando de Andreis, ex secretario general de la Presidencia. La intención fue poner en el centro al ex presidente, con una locuacidad que no siempre mostró cuando era jefe de Estado, y con la arenga político-motivacional que fue una marca en la estrategia proselitista post PASO. Es más: Avelluto pudo expresar que el libro alcanzará los 75 mil ejemplares en los próximos días. Tres ediciones en poco más de una semana.

En ese marco, cerca del ex presidente estaban satisfechos. Se trataba nada más y nada menos del regreso a la arena pública de un Macri que, salvo contadas ocasiones, algunas entrevistas y tuits sobre temas concretos, no había podido mostrarse durante más de una hora haciendo un balance y, sobre todo, pensando a futuro.

Por ello, dedicó buena parte de su alocución el jueves –y lo incrementará en los próximos meses– a repensar cómo sería el “segundo tiempo”. Es decir, un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio. Por ahora, desde el lugar de “mentor”, pensando en que este año no tiene pensado ser candidato sino acompañar a quienes jueguen en las legislativas.

Entre las ausencias

más notorias se

destacan las de

Emilio Monzó y

Rogelio Frigerio

Las presencias y ausencias también hablaron del futuro de JxC. Horacio Rodríguez Larreta entró con Marcos Peña (ambos viven a pocos metros, en Palermo, y decidieron concurrir juntos). Fueron recibidos por De Andreis, acaso uno de los hombres más cercanos a Macri desde hace 15 años.

Fue el regreso a una actividad pública de Peña con un mensaje hacia el interior del poder: ya es uno de los colaboradores del proyecto Larreta 2023. En el Gobierno de la Ciudad niegan tajantemente que sea un asesor gubernamental. Pero las charlas del ex jefe de Gabinete con el jefe de Gobierno siguen siendo motivo de suspicacias. La campaña no empezó y no son pocos en el PRO quienes creen que para armar un discurso y una estrategia hay pocos en el país como Peña. El dilema es que sus cuatro años como el funcionario más poderoso de la Casa Rosada dinamitaron la mayoría de sus vínculos. De hecho, ni siquiera participó del libro Primer tiempo.

Entre las ausencias, Emilio Monzó fue invitado formalmente, pero esperaba un chat de Macri para ir. Desde noviembre de 2019 que no habla con el ex jefe de Estado. Por ello decidió estar a esa hora en una recorrida por Moreno. Tampoco estuvieron Nicolás Massot ni el diputado Sebastián García de Luca, ambos del riñón del ex titular de la Cámara de Diputados.

Tampoco lo hizo Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior. Estaba en Entre Ríos y la semana que viene tiene pensado presentar el libro de Patricia Bullrich en Gualeguaychú. De todas formas, Frigerio les prometió a los asesores de Macri que sería el anfitrión de Primer tiempo cuando el ex presidente decida presentarlo en Entre Ríos. Aunque aún esa provincia no está confirmada.

De hecho, Macri tiene pensada una recorrida por varias provincias, entre ellas ya están en agenda Córdoba y Santa Fe, dos de aquellas donde ganó en 2019.