Pablo Avelluto: "Vamos a volver porque fracasó el populismo en la Argentina"

El ex secretario de Cultura de la gestión de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, aseguró que la ahora oposición volverá a gobernar porque "fracasó el populismo en la Argentina".

"Vamos a volver porque fracasó el populismo en la Argentina", dijo en declaraciones a CNN Radio, y agregó que "en Juntos por el Cambio tenés a Horacio (Rodríguez Larreta), a María Eugenia (Vidal), a Patricia (Bullrich), a (Alfredo) Cornejo. Es lo que supimos y pudimos construir como alternativa al populismo".

Sobre la presentación del libro de Macri, Primer Tiempo, que ayudó a escribir Avelluto, manifestó que "tener a Negri con Lousteau a Patricia con Horacio a mí me da la impresión que lo que Macri quiso hacer es mostrar que estamos juntos". Y aclaró que Rogelio Frigerio, ex ministro del macrismo, estaba invitado aunque no fue.

Y lo comparó con Sinceramente, el libro que presentó Cristina Fernández de Kirchner el mismo año de las últimas elecciones presidenciales de 2019: "Es un libro muy diferente al de Cristina. El libro de Cristina es un largo discurso de Cristina, Macri hizo otra cosa. Macri hizo un libro de aprendizaje. Cuando Cristina presentó el libro fue un escándalo. Las autoridades de la Feria del Libro la habían transformado en una usina partidaria".

Mauricio Macri: "El segundo tiempo comenzó, a la cancha"

Sobre cómo se gestó el libro de Macri, Avelluto contó que "cuando faltaban pocos días para terminar el mandato Macri me contó que había estado tomando apuntes y notas durante su gestión. Me dijo que tenía ganas de contar sobre la Presidencia".

"Macri lleva casi 30 años de psicoanálisis, tiene una capacidad extraordinaria en la reflexión sobre si mismo. Los expresidentes en EE.UU. escriben estos tipos de libros", añadió el ex ministro.

Y concluyó: "Uno de los costos que tuvimos que pagar es aprender a gestionar un estado ocupado por un número grande de militantes políticos. En Argentina no nos fue bien con los expresidentes cuando tenían que laburar de expresidentes".

El audio completo de Pablo Avelluto:

J.D. / CP