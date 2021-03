El ex presidente Mauricio Macri presentó en la tarde del jueves 18 su libro “Primer tiempo” en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se concentraron cientos de militantes de Juntos por el Cambio para presenciar el evento en las afueras del edificio.

Vídeo | Bullrich adelantó que Macri no se presentará a las legislativas porque "no necesita fueros"

Una vez terminado el evento, el ex presidente saldrá del Centro de Convenciones para saludar a las casi 400 personas que se encuentran esperando la presencia del ex mandatario.

Allí, los asistentes al evento no ven a Mauricio Macri como candidato en estas elecciones. Por su parte, la presidente del PRO Patricia Bullrich expresó que no puede develar lo que puede llegar a suceder pero adelantó que Macri no se sentará en ninguna banca “porque cualquier Cámara le queda chica” siendo un ex presidente y también aseguró que el ex presidente no necesita fueros.

Aumento de la nafta: bronca y resignación de los consumidores

Uno de los momentos con mayor cantidad de recepción por parte de los asistentes fue cuando el director de cine Juan José Campanella habló sobre la situación del país, el “robo de vacunas” y la gestión de 4 años del ex presidente al frente del Poder Ejecutivo