Alfredo Cornejo cruzó a Alberto Fernández por la libertad de Milagro Sala

La situación judicial de la dirigente de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, presa desde hace casi cuatro años por presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas, volvió a enfrentar al peronismo y dirigentes de Cambiemos. En una entrevista con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, Alberto Fernández consideró que "no merece estar detenida" y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, salió a responderle: "Nos preocupa por la Argentina que viene".

"Nosotros tenemos un caso, el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas comenzó el gobierno de (Mauricio) Macri, el gobierno de Jujuy la detuvo. Milagro durante años me trató muy mal, francamente, tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida. ¿Qué voy a hacer yo?, ¿porque tiene diferencias conmigo voy a validar una detención ilegal? Eso no es vivir en un Estado de derecho", sentenció Fernández en el ciclo 'Conversando con Correa' que se emite por el canal RT en español.

"Las condenas a Milagro Sala son consecuencia de juicios federales y provinciales, legítimos y con garantías de un Estado de derecho democrático. Es una irresponsabilidad que el presidente electo Alberto Fernández se alce contra la Justicia y declare que su detención es ilegal. Su opinión no es la de un simple ciudadano, adquiere gravedad institucional y nos preocupa por la Argentina que viene. Nuestro compromiso desde la UCR es fortalecer las instituciones, velar por una Justicia independiente y erradicar la impunidad en la Argentina", respondió el gobernador mendocino en su cuenta de Twitter.

Nuestro compromiso desde la @UCRNacional es fortalecer las instituciones, velar por una Justicia independiente y erradicar la impunidad en la Argentina. — Gobernador A.Cornejo (@DifusionCornejo) November 8, 2019

Las declaraciones de Fernández llegaron días después del pedido del exintegrante de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni de "intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy", por lo que considera una detención irregular en el caso de Sala. "Lo digo bien claro: 10,8 millones de argentinos que votamos por la República no lo permitiremos. Espero que Alberto Fernández no preste oídos a estos intentos de avasallar a toda una provincia", le respondió el radical Mario Negri.

