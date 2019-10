Milagro Sala quiere ser gobernadora de Jujuy: "Es mi sueño"

La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, celebró el triunfo de la fórmula del Frente de Todos en las elecciones del pasado domingo 27 de octubre, y manifestó su deseo de ser gobernadora de la provincia de Jujuy. “Es mi sueño”, declaró la dirigente.

Sala se encuentra detenida desde hace 3 años y ocho meses y brindó una extensa entrevista al portal Qué pasa Jujuy, en la que lanzó críticas a la gestión de Gerardo Morales, afirmó que en la provincia “no hay democracia”, y se quebró al hablar de sus días en la cárcel.

“Entregaron heladeras, cocinas, colchones, apretaron a empleados públicos. Hicieron un despliegue muy fuerte que no tuvo efecto, porque perdieron las elecciones”, expresó Sala que se encuentra en su casa cumpliendo prisión domiciliaria. “Los jujeños se hicieron escuchar en las urnas, por los compañeros sin trabajo, por la privatización de la salud, por la malversación de fondos en la provincia y la falta de pago de aumentos a los estatales”, completó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de gobernar la provincia, Sala fue contundente: “Es mi sueño”, dijo aunque aclaró que antes tiene “que hacer una reconstrucción de muchas cosas”. Entre ellas, reveló que está estudiando economía social y está escribiendo un libro.

Sobre sus días en la cárcel, prefirió no explayarse mucho, pero sí dijo que si en algún momento llega “a ser gobierno, cambiaría la metodología de práctica que se realiza en el penal. La idea de que ‘entrás solo y salís solo’. Si vos te formás con esa mentalidad, salís egoísta. Es un sistema que no logra reformar a nadie, tiene que ser distinta la formación”.

La líder de la Tupac, también habló sobre el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández: “Me emocioné muchísimo, uno vuelve a respirar un poco más y a sentir que viene un aire de cambio. He sentido una satisfacción muy fuerte, me terminé de dar cuenta de que no todo estaba perdido y que la gente ha comenzado a despertar. El único camino de salida son las urnas, no hay otro”, sostuvo.

En cuanto al gobernador Morales, lo definió como un “soberbio”. “No deja que se democratice la justicia, impone las cosas, amenaza y si no hacés lo que él dice, te manda a la cárcel. En Jujuy no existe la democracia. Acá encarcelan a los opositores, y no nos olviden que en Argentina hoy hay alrededor de 60 presos políticos”, aseguró.

El único momento en el que se quebró fue cuando habló de los padecimientos de su familia. “Yo no le deseo lo que pasé ni al peor enemigo. Porque una cosa es tener un enemigo político y otra cosa es tirarse contra la familia, contra los hijos. No se hace lo que hicieron”, dijo angustiada.

“Que mi hijo no pueda estar tranquilo, que mis nietos se tengan que ir de la provincia, soy humana, tengo corazón, tengo sangre. Si me equivoqué en algo, pido disculpas, pero tampoco creo que merecía que me maltraten tanto a mí y a mi familia. Se les fue la mano”, concluyó.

MS/ CP