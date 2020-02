Aníbal Fernández: "No tengo dudas que estaban haciendo todo para cerrar YCRT"

Roberto Torres, corresponsal Santa Cruz

Aníbal Fernández se instaló esta última semana en Río Turbio, para tomar efectiva posesión de su cargo como Interventor de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) al que fuera designado por Decreto N° 119/20 firmado por el presidente Alberto Fernández el pasado 29 de enero. El flamante funcionario regresó esta madrugada a Buenos Aires con un pormenorizado diagnóstico de cómo está hoy la empresa carbonífera ubicada en la provincia de Santa Cruz, a casi 300 kilómetros de la capital Río Gallegos.

Fueron jornadas signadas por una nutrida agenda de reuniones que incluyeron a los responsables de las áreas técnicas de la empresa, los gremios, las autoridades políticas de las ciudades de la cuenca carbonífera y también el ingreso a interior de mina, para la charla directa con los trabajadores mineros.

La empresa estuvo dirigida en los últimos cuatro años por Omar Zeidán durante la presidencia de Mauricio Macri, uno de los referentes políticos en Río Turbio del actual senador radical Eduardo Costa. Y hasta la designación de Fernández, los habitantes de Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia Dufour (Las tres comunidades cercanas al yacimiento y que tienen ligada su vida económica al trabajo de la mina), tenían incertidumbre sobre el futuro y destino de la minera y sus 1.300 trabajadores.

Con su habitual gesto adusto y sin eufemismos en las respuestas, el flamante nuevo Interventor de YCRT recibió en exclusiva a PERFIL en su despacho, para hablar de cómo encontró la empresa y hacia dónde intentará potenciarla.

- ¿Qué evaluación general se lleva de cómo está YCRT hoy?

- Nada que no fuéramos a esperar. La gestión anterior la intención que tuvo fue la de romper esta estructura económica y nuestra vocación no es esa, con lo cual porqué asustarse de lo que encontramos. Además yo no soy un llorón, yo vengo a trabajar así que tengo en claro a lo que vine, lo que vi y lo que hay que hacer para salir de donde estamos.

- ¿Peor de lo que esperaba?

-No peor, sabía que era muy malo y que al igual que el trabajo que está llevando adelante en el país nuestro Presidente, habrá que hacer una tarea de reconstrucción integral, pero repito a eso vine y por eso estoy acá.

- La gestión anterior hizo eje en la comercialización del carbón y relegó el proyecto de desarrollar la Usina para quemar el carbón extraído de la mina...

- Eso es una ecuación mentirosa. Sacaron la Usina del yacimiento para pasársela a Energía, Aranguren lo hizo. Pero no para terminar la Central Termoeléctrica y ponerla en valor, sino para ponerle una pata encima y que nadie la tocara. Y acá hicieron creer que el objetivo era vender carbón, pero en el mientras tanto los planteos del personal no era atendido, se echó mucha gente especializada, hubo paros desde hace varios meses que no eran considerados y la empresa terminó con el freno de mano puesto.

- Querían mostrar a YCRT como una empresa improductiva entonces?

Exacto. Le venían bien los paros en vez de poner la empresa en valor y potenciarla como un eslabón económico. El objetivo era otro, la gestión anterior no tenía la vocación de vender nada, cuando tuvieron y juntaron un poquito, vendieron un puchito a China, algo a Brasil y dicen que hubo contactos por un amigo de Macri en China para futuras operaciones, pero eso y nada más.

- Y el proyecto de esta Intervención es cumplir con ese sueño de muchas generaciones de mineros de sacar el carbón de la mina y quemarlo en la Usina?

- Es la idea, pero con las limitaciones que tenemos, porque eso no es tan textual. El carbón de Río Turbio tiene determinado nivel de ceniza, dependiendo del manto donde se está extrayendo. Si la veta tiene poco porcentaje de ceniza, lo que puede suceder es que ese carbón se degrade cuando salga de la mina. La Usina soporta hasta determinado nivel de ceniza y eso lo explican claramente los especialistas. Es algo que tenemos que evaluar técnicamente y sobre lo cual hay que avanzar con el tratamiento necesario para purificarlo. Esto con el fin de poder utilizar lo que está saliendo y lo que está acumulado. Es decir tratarlo, enriquecerlo para que ahí sí pueda ser quemado en la Central.

- ¿Pero la decisión es que la Usina forme parte de este esquema productivo?

Sí claro.

- ¿Y los gremios qué plantearon?

- Fueron buenas charlas creo que nos fue muy bien. Con broncas lógicas con lo poco y nada que hizo la gestión anterior. Pero les dejé en claro que yo no estoy para catarsis. Estoy para trabajar y sacar YCRT adelante, escuchar los problemas y buscar solucionarlos. Me reuní con todas las entidades que tienen representación dentro de la empresa y creo que los encuentros fueron positivos. No me interesa hacer nombres propios y creo que de las reuniones quedó en claro hacia dónde no tenemos que volver a ir.

- Hubo reclamos en este último tiempo por ingresos digitados, jóvenes nacidos aquí y que quedaron afuera de esas incorporaciones. Está también el planteo de los jubilados y de la diferencia del 82% móvil que les siguen debiendo...

- Estamos en plena evaluación de todas las situaciones que nos han planteado. Hablé con todos y está claro que deberemos tomar decisiones al respecto. También me reuní con los jubilados y saben lo que pienso al respecto en su reclamo de la diferencia del 82%. Me estoy llevando toda la documentación y me comprometí a trabajar sobre cada tema para buscar las salidas que correspondan.

- ¿Cómo fue el ingreso a mina, con qué se encontró?

- Es la segunda vez que bajo. La primera vez fue años atrás por el módulo 73 y ahora entramos a 3.000 metros y habremos bajado unos 500 metros . Me enorgullece el trabajo de los mineros y destaqué que los gremios aún estando de paro, nunca dejaron de atender todo lo referido al interior de mina para que cuando llegue el momento de tener que poner todo en marcha, estemos muy cerca sin romperse nada. Es un reconocimiento total el que tengo para quienes cuidan la mina, bajan a diario, y aman este duro trabajo.

- YCRT fue una empresa antes del 2004 y otra muy distinta después del 2004 con la muerte de los 14 mineros y la decisión política del entonces gobierno de Néstor Kirchner de activar las inversiones que hacían falta. Cree que la empresa debería estar mejor, se perdió mucho tiempo?

Y se perdieron cuatro años de producción. Esta gente quiso romper todo. Si no pudieron romper más fue porque el personal se puso duro y lo evitó. Hay miembros de los gremios que nos confesaron que en charlas con integrantes de la conducción anterior, les decían 'miren a nosotros nos conviene que sigan de paro'. Una posición que colaboraba con lo que ellos realmente perseguían que era no generar ningún tipo de complicaciones y que la plata siguiera llegando sin problemas desde Nación. Yo no tengo dudas de que estaban tomando decisiones para que YCRT se cerrara definitivamente.

- ¿Y a pesar del tiempo transcurrido, es viable pensar a YCRT como una pata de la ecuación económica del país?

Sin duda. Nosotros tenemos que estar preparados para que ese carbón salga de la mejor manera posible, que nos permita sostener el primer módulo de la Usina que son 120 megas, que no va a ser en su totalidad desde el arranque, pero sí que produzca lo suficiente para cubrir las necesidades de la provincia de Santa Cruz que tiene que estar rondando los 55 megas. Si nosotros logramos este primer paso, ya estamos hablando de un ahorro de una cantidad importante de dinero. La segunda etapa es superar esos 55 megas para poder empezar a vender energía al interconectado nacional, lo que nos permitiría ser esa empresa autosustentable de la que siempre se habló. No es algo imposible estamos en condiciones de lograr ambos objetivos.

- ¿Qué le pidió el presidente Alberto Fernández?



- El término textual que me dijo fue 'Enfocate en eso', es lo que me dijo y lo que estoy haciendo. Sé de la importancia estratégica que tiene la empresa para la economía de las comunidades de la cuenca. Nosotros tenemos muy en claro lo que hay que hacer. Queremos optimizar todos los costos, definir el perfil productivo de la empresa y articular cada medida para lograr esa meta. Por eso vamos a mantener estos viajes de forma permanente visitando todas las áreas no hay otra forma de que esto funcione. Hay que meterle pata.

- ¿Próximas medidas?

- En 10 días estoy en Río Gallegos porque queremos recorrer el puerto de Punta Loyola, ver el equipamiento del puerto y evaluar las condiciones en las que está la traza ferroviaria que se une con Río Turbio. Vemos que la base portuaria no está en las condiciones que creo debería tener. Es simple, para pensar en vender, hay que pensar en trasladar y ponerle a eso los valores que corresponden. No puede ser que esté cotizando 60 dólares la tonelada de carbón en Río Turbio y salga 60 dólares la tonelada en Río Gallegos. Hay 300 kilómetros de distancia entra ambas ciudades y el costo de traslado nunca se puso en valor. Algo hicieron mal.

En medio del análisis de las medidas que le demanda el nuevo cargo, el quilmeño no escatimó elogios hacia la figura del Presidente de la Nación, en la misma proporción que no se guardó críticas hacia la gestión de su antecesor. A poco más de dos meses de gestión de Alberto Fernández, se auto referenció como palabra autorizada para hacer una evaluación del nuevo gobierno.

- ¿Cómo evalúa estos primeros dos meses de gobierno de Alberto Fernández?

- Esa es una evaluación que tienen que hacer los argentinos. Lo que yo opino es que Alberto es un cuadro de excepción, la Argentina tiene por fin un presidente de verdad después del mamarracho que paso. Como decía Groucho Marx 'Tuvimos 4 años maravillosos, pero no fueron los que pasaron'. Fue un espanto semejante catástrofe como presidente, por eso digo que la Argentina hoy tiene un presidente de verdad, con un país hecho pedazos, con uno de cada dos pibes con hambre, muchas flancos por resolver al mismo tiempo y hay que caminar y mascar chicle a la vez. La pelea es grande, por eso creo que hay que aportar todos desde nuestro lugar para sacarle complicaciones de la manera que se pueda para que él pueda abocarse a esta tarea diaria de recuperar la Argentina. No es mágico, no es de un día para el otro y vamos a encontrarnos en el medio con muchas complicaciones más. Es un escenario complejo pero no imposible, y Alberto sabe qué pasos hay que dar para lograr el objetivo.

- Te gustaría traer al Presidente al yacimiento?

- Sí claro. Cuando las cosas en YCRT estén encaminadas, seguramente se lo pediré.

- ¿Qué posición tiene sobre la idea que ha planteado el Gobierno provincial de Alicia Kirchner de avanzar con la definitiva normalización de YCRT?

- Yo también lo pretendo, es mi idea y si fuera posible dentro de este año. Recuerdo que hacia fines del 2015 se intentó pero no hubo acuerdo en el Congreso. Espero que ahora podamos avanzar, es mi idea también que así sea.

- Los mineros de Río Turbio dicen que su designación muestra la decisión política del Gobierno nacional de poner en pie a YCRT y sacar el yacimiento adelante. Sostienen que Aníbal Fernández tiene carta blanca. Es así?

- Soy un tipo con muchas virtudes y muchos defectos. Si me fueron a buscar el Presidente de la Nación, la Vicepresidenta de la Nación, la Gobernadora, el Presidente de nuestra bancada en la Cámara de Diputados de la Nación es porque ellos han evaluado mis virtudes y mis defectos y me han elegido. Entonces hay un mensaje en el hecho de traerme a YCRT porque saben que soy una topadora y no reconozco ni pelos ni marcas y que voy para adelante sí o sí. Saben que voy a resolver las cosas y a eso vine.

