Aníbal Fernández: "Si soy turbio, ¿por qué no fui preso estos cuatro años?"

La designación de Aníbal Fernández al frente de Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT) de parte del Gobierno de Alberto Fernández generó críticas en buena parte del arco opositor. El exjefe de Gabinete había mantenido un relativo bajo perfil luego de perder las elecciones a gobernador bonaerense en 2015 contra María Eugenia Vidal, luego de las denuncias que lo vincularon al narcotráfico durante la campaña. El exfuncionario aseguró en aquel entonces que se trataba de una campaña en su contra y, este jueves 30 de enero cuando se reactivaron las acusaciones, respondió: "Si yo tengo que ser considerado turbio, ¿por qué no fui preso durante cuatro años, que ellos metían presos a toda la gente?".

Antes de las PASO de 2015 un informe presentado en el programa Periodismo Para Todos (PPT), conducido por Jorge Lanata, apuntó contra el entonces precandidato a gobernador como responsable del triple crimen de General Rodríguez. Martín Lanatta, condenado a prisión perpetua por el homicidio de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, señaló a Fernández como "la morsa" y el "autor ideológico" del triple asesinato, al igual que José Luis Salerno, ex policía y actual farmacéutico que estuvo implicado en el expediente que investigó a una red dedicada al tráfico ilegal de efedrina.

Luego de cuatro años alejado de la función pública y con el regreso del peronismo al poder, Fernández fue designado frente de YCRT por decisión de la gobernadora Alicia Kirchner. Consultado por las críticas de la oposición, en diálogo con Infobae, respondió: "Me dan vergüenza, nada más. Que digan lo que quieran. Si yo tengo que ser considerado turbio, ¿por qué no fui preso durante cuatro años, que ellos metían presos a toda la gente? Y mientras tanto tenían a un turbio como presidente. ¡Es un imbécil!".

Aníbal Fernández dijo que fue Alicia Kirchner quien le ofreció el cargo

El exfuncionario, que también disputó sin éxito una banca de concejal en Pinamar en 2019, detalló que el ofrecimiento de la gobernadora de Santa Cruz le llegó hace más de 20 días. Además, negó haber pedido ningún cargo desde que llegó Alberto Fernández a la Casa Rosada. "Nos conocemos demasiado (con el Presidente). Jugamos al truco sin señas. Nos conocemos mucho. Sabe lo que doy", confesó.

Sobre Río Turbio pesan causas y sospechas de corrupción, por las que el propio exministro de Planificación Julio De Vido tiene prisión domiciliaria. Por otros desmanejos en la mina fueron condenados el expresidente de la Unión Industrial Juan Lascurain y el interventor de YCRT durante el kirchnerismo Atanasio Pérez Osuna, entre otros. Durante el gobierno de Mauricio Macri, las causas recibieron impulso por auditorías promovidas por quien hasta ayer era el interventor de YCRT Omar Zeidán.

"Conozco bastante (sobre la investigación), va a haber que poner a los 'bogas' nuestros a que revisen. No se puede frenar una obras así", respondió sobre las causas judiciales, y agregó: "Lo conozco hace mucho al tema. Tengo fotos que me han mandado muchos estos días por WhatsApp de cuando estuve en aquel momento. Hace dos años, me saqué una foto poniéndole banca a la pelea que estaban dando los trabajadores para que no cerraran". "La hijaputez de estos tipos fue fenomenal", concluyó.

DR/FF