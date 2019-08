Así fue el diálogo entre Macri y Alberto Fernández, según Verbitsky

El periodista Horacio Verbitsky reconstruyó el diálogo entre Mauricio Macri y Alberto Fernández tras las elecciones internas y generó reacciones opuestas en las redes sociales. Según su artículo, publicado en El Cohete a la Luna, la charla entre el presidente y el candidato más votado en las PASO fue mucho más tensa de lo que los dos contaron.

En el primer tramo de la charla hablaron de la necesidad de calmar al dólar, pero luego, el diálogo se puso “áspero”. “No incumplimos nada el programa (con el FMI)”, dijo Macri -de acuerdo al periodista-. A lo que Alberto Fernández, contestó: “¿Qué me estás diciendo? No cumplieron la meta de inflación, no cumplieron la meta cambiaria, cierran el año con 1,7% de déficit fiscal”. Pero el presidente insistió: ”Hemos hecho todo lo que nos comprometimos”.

Alberto Fernández cruzó a Mauricio Macri tras su pedido de apoyo: "Basta de manipular a la gente"

“Hay dos posibilidades. Decile a Dujovne que no te mienta más, o sentate a leer el acuerdo y después me decís qué cumplieron”, fue la respuesta de Alberto.

Otro momento de tensión fue cuando Macri criticó a Cristina por su relación con Hugo Chávez y Alberto se enojó. “¿Qué tiene que ver esto con Chávez, que murió hace seis años”, reaccionó Alberto, siempre según la reconstrucción que hizo Verbitsky en su sitio web.

Pero la publicación fue motivo de debate en las redes sociales, sobre todo en Twitter. En general, los seguidores de Macri repitieron la misma objeción. “Si lo dijo Verbitsky no ocurrió”, indicaron. Y citaron algunos ejemplos donde la información difundida por el periodista fue puesta bajo la lupa, como en el caso de Maldonado.

Sin embargo, los seguidores del kirchnerismo lo reprodujeron “asombrados” por el nivel de tensión y por las respuestas de Alberto a Macri, que queda pintado en la conversación como “alejado” de la realidad, según dice el periodista en su artículo.

El tema Venezuela fue el principal motivo de discordia, de acuerdo al sitio, entre Macri y Fernández. “Llevas seis meses haciendo campaña con eso. De tanto insistir con que nosotros somos Venezuela, parece que los mercados les creyeron”, fue una de las respuestas de Alberto F.

Creo que Verbitsky , le bajó un tono y un par de líneas a la conversación.

Creo que fué algo así: pic.twitter.com/WiadzUsUho — Fabucho😠Envilecido (@fabuchovaldivia) August 18, 2019

A Verbitsky yo no le creo ni la hora pero si es verdad que le filtraron la conversación de Alberto con el presidente es una irresponsabilidad total https://t.co/HvEKfb4W5T — #MACRI ES HAMBRE (@danielrojazo) August 18, 2019