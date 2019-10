La autocrítica de Victoria Donda: "Cuando propuse votar en blanco no me imaginé el desastre que iba a ser el país"

Victoria Donda, diputada nacional, habló sobre la situación política y económica actual y consideró que, si en 2015 hubiera votado a Daniel Scioli en vez de impulsar el voto en blanco, actualmente el país estaría en mejores condiciones. "No voté a ninguno de los dos y fue un error", dijo.

"No voté ni a Scioli y Macri, y fue un error. Me parece que si hubiese votado a Scioli por ahí estábamos un poco mejor", sostuvo Donda en diálogo con Luis Novaresio por A24. “Cuando salí a proponer el voto en blanco no me imaginé el desastre que iba a terminar siendo este país. Casi el 40% de pobres, un gobierno que miente permanentemente. No puedo nombrar nada de su gestión que diga ‘bueno, esto está bien’”, dijo.

La legisladora opinó que durante su mandato, el presidente Mauricio Macri "representó muy bien los intereses de una pequeña parte de la clase empresarial y entregó el país de rodillas al FMI". En ese sentido, consideró que al ser empresario, "no se explica cómo siendo tan eficiente para hacer plata para sí mismo, fue tan ineficiente para cuidar la del Estado".

Respecto de su pertenencia al Frente de Todos pese a sus críticas al kirchnerismo y al haberse distanciado de esa fuerza política tiempo atrás, sostuvo que en el frente "la mantienen sus sueños, no el odio a nadie". "Estoy con Alberto Fernández, que se fue en el gobierno en el 2008 con muchas críticas que coincidí en ese momento y que hoy tenemos", aseguró.

En esa línea, la diputada nacional consideró que los últimos años todos han cambiado y que "ninguno es el mismo", e incluso mencionó como parte de ese cambio la decisión de la expresidenta Cristina Kirchner de designar a Alberto Fernández como presidente en la fórmula.

Victoria Donda: "Me parece una barbaridad lo del control poblacional, paran a la gente por su cara"

"A cristina personalmente no la conozco, no se si cambió pero me parece que esta Cristina, apartándose de la posibilidad de ser presidenta para ser vicepresidenta e impulsar a un hombre como Alberto, que es conciliador y que se fue de su gobierno criticándola mucho, nos sorprendió a muchos", analizó.

Para Donda, además, si Cristina iba como candidata a Presidenta "se hubiese dispersado la oposición", y destacó que "su actitud y su mirada estratégica construyeron este escenario donde podemos tener a Matías (Lammens) como candidato a Jefe de Gobierno".

A.G./