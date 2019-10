Victoria Donda: "Me parece una barbaridad lo del control poblacional, paran a la gente por su cara"

La diputada nacional Victoria Donda dio detalles este martes 8 de octubre sobre su actuación en un procedimiento de "control poblacional" que realizaba la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a un vendedor de pañuelos descartables en la calle. Más tarde se supo que el joven al que asistió tenía un pedido de captura vigente desde el 15 de mayo de 2018 por orden de un tribunal oral de menores.

"Yo iba a buscar a mi hija al Normal 9, que es donde va al jardín, y cuando salgo y veo una situación bastante complicada con un chico rodeado de pañuelos carilina. Ahí preguntó que es lo que están haciendo y me hablan del control poblacional. Me entero que es un operativo llevado adelante en Once, Constitución y algunos otros puntos como Corrientes y Callao donde 'al azar' paran a gente, les piden el DNI y hacen averiguación de antecedentes con la demora consiguiente ¿Quiénes son esas personas? No sos vos, no soy yo. La gente siempre tiene características similares. Son morochos, están vestidos de forma deportiva y suelen estar vendiendo cosas peligrosísimas, como pañuelos, paltas o flores", detalló la legisladora en declaraciones a radio La Metro.

La Federal pedirá DNI en los trenes y Alberto acusa a Bullrich de criminalizar pobres

Consultada sobre si el joven tenía antecedentes, Donda explicó: "El chico tenía antecedentes. Había cometido un delito cuando tenía 15 años. Ahora tiene 18. El pedido de captura suele quedar en la pantalla cuando ocurre algún tipo de delito. Yo intervine, primero, porque soy abogada; segundo, porque la situación era cruenta para un chico que está trabajando; tercero, la verdad es que no sabía que existía un programa que se llamaba Control Poblacional porque sino hubiese usado los canales institucionales para oponerme. Me parece una barbaridad desperdiciar el dinero de los contribuyentes teniendo policías que lo que hacen lisa y llanamente es discriminar. Paran a la gente por su cara".

Acerca de cómo es el operativo, contó: "Los frenan, les piden el DNI, hacen averiguación de antecedentes. Eso lleva por lo menos dos o tres horas o lo que tenga que llevar. Joel, esa era el nombre del chico, me contó su mamá que hace años atrás tuvo un problema de consumo de paco. Cuando logró zafar, hace un tiempo, empezó a pararse todos los días en la puerta de una obra. Cuando consigue changa, puede trabajar. Cuando no la consigue, se va a Once y compra pañuelos o medias y las vende para poder volver a Varela, sobre todo ahora que va a ser o es papá. Es es la situación de muchos jóvenes. El problema acá es que vos no podés tener un programa donde la policía se dediqué a discriminar a personas.

Patricia Bullrich defendió el pedido de DNI en trenes: "Le advertimos que lo estamos monitoreando"

Ante la repregunta sobre si el chico tenía o no pedido de captura o si ya había cumplido una pena, la candidata a renovar su banca por el Frente de Todos aseguró: "Desconozco su situación procesal, pero más allá de eso, se encuentran con el pedido de captura no porque lo estaban buscando sino que fue al azar. Eso me dijo el policía. Cualquier persona tiene derecho a la asistencia de un abogado en el caso que le ocurra una situación de esta. Yo lo que hice fue intervenir como abogada y garantizar que se cumplan los pasos de la ley en los pazos que son lógicos y más o menos lo pude hacer porque a este chico lo tuvieron desde las 2 de la tarde, yo pasé con mi hija a las 4 y se fue a su casa a las 12 de la noche. Se lo llevaron a la comisaría, hicieron constatación de domicilio, vino el médico legista, después lo llevaron a otra comisaría y recién ahí se lo entregaron a la mamá.

El hecho sucedió este lunes 7 de octubre. El joven de 18 años estaba vendiendo pañuelos descartables en las inmediaciones del Congreso de la Nación cuando un grupo de policías lo rodeó para detenerlo por averiguación de antecedentes y de domicilio. Lo que denominaron "control poblacional" fue visto por la diputada Victoria Donda, quien se opuso de inmediato a la práctica. Según explicó Donda, habría ayudado, además, para que el joven consiga empleo. "Hablé con Gerardo Martínez y es probable que hoy Joel pueda tener trabajo en la UOCRA", detalló.

AB/FeL