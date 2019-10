Victoria Donda: "En lugar de invertir en inteligencia criminal, invierten en operativos para tener votos"

La diputada nacional Victoria Donda volvió a referirse al ‘operativo de control poblacional’ en el que fue partícipe al acudir en ayuda de un chico que era demorado por la Policía Federal. "Es un problema que no haya seguridad, pero no se resuelve con este tipo de operativos”, dijo la legisladora, quien además cargó la responsabilidad al gobierno de Mauricio Macri: “En lugar de invertir en inteligencia criminal, invierten en operativos que dan espectacularidad a la población para lograr más votos”.

“Llego porque había ido a buscar a mi hija Trilce al jardín y veo un chico, rodeado de carilinas y policías y dos o tres mujeres”, relató Donda al periodista Luis Novaresio (A24). “El policía me dijo que era parte de la medida del control poblacional y que lo agarraron al azar, pero estaba hace dos horas por averiguación de antecedentes. Me quedé y en 15 minutos llegaron los antecedentes”.

Según el relato de la diputada, el joven en cuestión era “un chico de 18 años que vive en Florencio Varela, que tenía que ir a juicio en 2017, en estos dos años provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gobierno Nacional bajo el mismo signo político, ¿no lo podían buscar? ¿Tantos elementos tenía para profugarse durante tanto tiempo o no les interesaba buscarlo?”, se peguntó.

Donda: "Es una barbaridad el control poblacional, paran a la gente por su cara"

“Si yo sabía que tenía antecedentes les decía a los policías que dejen de exponerlo, que lo lleven al tribunal de menores y que hagan rápido los trámites”, explicó. “Si sabía que tenía 3 pedidos de captura, les pedía que hagan verificación de domicilio lo mas rápido posible, les decía que se ahorren un poco de tiempo”.

Donda reconoció que “la seguridad es un problema enorme que tenemos que afrontar, sin hipocresía”. “Ocuparse de quienes pueden potencialmente cometer delitos es ocuparse de que no haya más víctimas”, dijo refiriéndose a la gente que delinque para subsistir.

En ese sentido se refirió a los dichos de Axel Kicillof, candidato a la gobernación de Buenos Aires: “Mientras no veamos que prevenir es mejor que ir a correr a los pibes que consumen, vamos a tener un problema. No podés seguir teniendo a un Estado persiguiendo a los consumidores. Hoy las cárceles están llenas de pobres y el 80 % son reincidentes, necesitas que esa persona que está en el sistema no vuelva a entrar. Hay que prevenir”.

Video de la entrevista: