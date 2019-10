"Sigue siendo un nene": habló la madre del joven detenido en operativo de "control poblacional"

La madre de Brian, el vendedor de pañuelos descartables detenido en un operativo de "control poblacional" por la Policía de la Ciudad, habló con los medios este miércoles 9 de octubre y dio detalles sobre la dura vida del joven, sus problemas con las drogas y cómo es su presente.

"Mi hijo estaba haciendo puerta ahí en la UOCRA y después salió a vender los pañuelitos. Lo agarraron y le pidieron los documentos. Él se les dio y le saltó una causa que tenía cuando era menor. Pero ahora no está haciendo nada. Eso era viejo, cuando él tenia 15 años. Cuando yo le pedí a la Justicia ayuda, me dieron vuelta la cara", contó la mujer en declaraciones a Radio Con Vos sobre el hecho, en el que intercedió la diputada nacional Victoria Donda, y que tuvo lugar el lunes 7 de octubre en las inmediaciones del Congreso.

Consultada sobre la razón por la que años atrás le pidió ayuda a la Justicia, la mujer contó: "Brian se había ido de casa a la calle, había hecho de abandono de hogar. Después, se iba a Capital y yo me iba siempre a buscar ayuda porque la calle no trae nada bueno. Y no me daban ninguna respuesta. A través de los vicios, él empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. Cuando él cayó a delinquir, yo misma pedí que lo internen", detalló la mujer. Al respecto trascendió que el chico tenía de 2017 varias causas judiciales en tramite, en el caso de la que pedía su detención por robo. Sin embargo, la madre de Brian señaló que "estuvo internado siete meses y se recompuso, se desintoxicó de la droga".

"De ahí se quedó en casa y no salió más", contó, y relató: "(Ahora) él estaba buscando trabajo. Va a ser papá y tiene que sustentar también a su familia porque yo trabajo en una obra y mi marido también trabaja, pero usted sabe como está la situación en el país. No alcanza", le dijo al periodista Ernesto Tenembaum. La mujer, contó, además, que ella trabaja en una construcción y que es "obrera"; que su marido trabaja en un taller y que tienen tres hijos. Ella entra a las 7 de la mañana y sale a las cinco de la tarde. Entre los dos ganan 30 mil pesos y viven en Florencio Varela.

Sobre su hijo, recalcó: "Él está en casa, tiene su familia, gracias a Dios dejó la droga y es un nene normal, común y corriente, que necesitaba amor y contención y lo encontró en nosotros, perseverando, ayudándolo, yendo a buscarlo todos los días y no dejando que a él se le fuera de las manos". También aseguró que tras la detención, ella estuvo hasta las 12 y media hasta que lo soltaron, y que no le dejaron pasarle ni agua ni comida "como si fuese un delincuente que mató a alguien".

La Federal pedirá DNI en los trenes y Alberto acusa a Bullrich de criminalizar pobres

"A veces hay cosas peores y dan vuelta los ojos. Con esto, salieron en un montón de lados (a decir) cosas que no son ciertas y que pueden herir el corazón de un nene porque él sigue siendo un nene, más allá de todo. Algunos nacen en cuna de oro y otros no. Y a veces pasa que uno trata de experimentar cosas malas y después se da cuenta que no es así", recalcó.

En este sentido, afirmó lo que augura para sus hijos en el futuro: "Yo quiero que consigan trabajos para estar bien con su familia y por el bebé que viene en camino; que él haga su vida normal como la está haciendo ahora, pero con un trabajo digno, que tenga una obra social, que esté en blanco, que tenga sus aportes. A veces no es todo juzgar, también uno tiene que ver el otro lado. Brian tuvo la suerte de tener unas mamá y un papá que lo fue a buscar, que lo acompañó".

AB/HB