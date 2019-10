Autopistas: nuevas claves de otro acuerdo sospechoso

por Emilia Delfino

¿Quién ganó con la renegociación de los contratos de las autopistas? ¿El Estado argentino o la empresa española Abertis, socia de los Macri hasta 2017?

En esta segunda entrega, PERFIL profundiza en el análisis de las últimas 36 demandas contra el país cerradas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal del Banco Mundial que media entre empresas y Estados. Del análisis surgen dos casos paradigmáticos que muestran más diferencias sustanciales entre el tratamiento que el Ejecutivo le dio a Abertis y el que otorgó a otras empresas que demandaron al país por motivos similares o idénticos: la pesificación de tarifas.

En junio de 2018, el Gobierno renunció a litigar contra Abertis en el Ciadi y llegó a un acuerdo con la compañía española que, se suponía, sería más barato para el Estado.

La demanda de Abertis se había iniciado en diciembre de 2015 y era por US$ 3 mil millones. El Gobierno le reconoció una deuda de US$ 747 millones, el 25% de esa suma, según los contratos de renegociación. “Le ahorramos US$ 2.300 millones al Estado” al evitar el juicio de Abertis, afirman en Transporte.

El Ciadi nunca llegó a analizar la demanda de la compañía ni si tenía chances de prosperar. El caso tampoco fue analizado por ningún tribunal local.

Tras el arreglo, Abertis comenzó a recuperar la supuesta deuda del Estado en efectivo, a través del cobro de peajes a los usuarios de los accesos norte y oeste, que sigue explotando hasta 2030, aunque sus contratos vencían en 2023.

El Estado no ve un peso de los peajes pero la compañía se comprometió a invertir en obras que ya está ejecutando y aceptó cancelar multas adeudadas por US$ 50 millones, explicaron en Transporte. Abertis no contestó la consultas de PERFIL.

Uno de los casos que podría complicar la versión del Gobierno es la demanda presentada ante el Ciadi por la empresa española Teinver SA y sus socias en Aerolíneas Argentinas por la estatización –planteada como “expropiación”– de la línea aérea de bandera y de su prima Austral. El caso comenzó a tramitarse ante el tribunal internacional en 2010, de acuerdo con la base de datos del organismo.

En 2017, el Estado fue sentenciado a pagar el 20% de lo que estas compañías españolas le reclamaron durante siete años. Reclamaban casi US$ 1.600 millones más intereses pero recibirán US$ 324,2 millones más intereses, de acuerdo con el documento publicado. El Gobierno de Macri apeló la decisión del Ciadi y pidió la nulidad de la sentencia. Ganó dos años. En 2019, el caso quedó cerrado a favor de las compañías. Aún no se concretó el pago.

El de Total SA es otro caso central en el juego de las diferencias con Abertis. La compañía francesa demandó a la Argentina en 2004. Le costó 12 años conseguir una sentencia del Ciadi a su favor. Reclamaba una indemnización superior a los US$ mil millones. En 2016, el tribunal internacional dictaminó que la Argentina pague el 28% de esa suma (unos US$ 270 millones).

Cuando Macri acababa de asumir en 2016, el Ciadi rechazó la nulidad de la sentencia y dejó firme su decisión. En julio de 2017, un año y medio más tarde, el Gobierno emitió bonos del Estado para pagar la sentencia a favor de Total SA. Pero las condiciones fueron incluso mejores de lo que la Argentina podría haber esperado: negoció una nueva quita de la sentencia del Ciadi.

De acuerdo con la resolución 112 del Ministerio de Hacienda, a Total SA se le reconoció su deuda con los Bonar 2024, no con efectivo. “La compañía reajusta su pretensión indemnizatoria de manera tal que el valor nominal de los títulos públicos de deuda que se entreguen deberá representar un monto consolidado inferior en, por lo menos, el 25% del total del valor reclamado incluyendo los intereses”.

El caso y la disyuntiva: ¿Quién la sacó barata?

En 2018, el gobierno de Mauricio Macri renegoció los contratos de concesión de dos autopistas con la compañía española Abertis y sus socias y les reconoció deudas millonarias. Abertis es una ex socia del grupo Macri en una de estas concesiones: Ausol, el Acceso Norte.

El Ejecutivo sostiene que ese arreglo le ahorró al país US$ 2.300 millones. ¿Por qué? La accionista mayoritaria de Autopistas del Sol SA (Ausol, Acceso Norte) y el Grupo Concesionarios del Oeste SA (Acceso Oeste) había presentado el 7 de diciembre de 2015 una demanda contra el Estado argentino ante el Ciadi por la pesificación de las tarifas de los peajes establecida a partir de 2002.

Cuando Abertis presentó la demanda aún era socia de Sideco (empresa de los Macri) en Ausol. La firma de la familia presidencial tenía el 7% de las acciones de la concesionaria. Lo vendió en 2017.

La demanda ante el Ciadi fue tomada poco después por el gobierno de Macri como argumento para cerrar un acuerdo con las concesionarias y pagarles una deuda con la premisa de que negociar con la compañía era más barato para el Estado. Así lo explicó el Ministerio de Transporte a PERFIL.